Hasil Timnas Italia U-23 vs Timnas Jepang U-19 di Toulon Cup 2024: Skuad Negeri Piza Menang Tipis 4-3!

Berikut hasil Timnas Italia U-23 vs Timnas Jepang U-19 di Toulon Cup 2024. (Foto: Instagram/@garudafansbook_)

HASIL Timnas Italia U-23 vs Timnas Jepang U-19 di Toulon Cup 2024 sudah diketahui. Bermain di matchday Pertama Grup B Toulon Cup 2024 pada Selasa (4/6/2024) malam WIB, Timnas Italia U-23 menang dengan skor 4-3.

Gol-gol Timbas Italia U-23 dicetak Seydou Fini pada menit 11, Giovanni Fabian (22’) serta brace Antonio Raimondo (55’ dan 70’). Sementara itu, tiga gol Jepang U-19 dilesakkan pemain yang sama, yakni Kento Shiogai pada menit 45, 62 dan 85.

Dari pencetak gol di atas, sosok Giovanni Fabian paling Menarik perhatian. Sebab, Gelandang 21 tahun ini berstatus pemain di klub Bologna, tim yang finis di posisi lima Liga Italia 2023-2024 dan berhak mentas di Liga Champions musim depan.

Giovanni Fabian pun tidak menumpang lewat bersama skuad Rossoblu -julukan Bologna. Tercatat, mantan pemain Inter Milan ini tampil dalam 27 pertandingan Liga Italia 2023-2024 dengan koleksi lima gol dan dua assist.

Karena itu, pengalaman berharga bagi Timnas Indonesia U-20 mendapat Kesempatan menghadapi pemain sekaliber Giovanni Fabian. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-20 akan menantang Italia U-23 di matchday pamungkas Grup B, Rabu 12 Juni 2024 malam WIB.