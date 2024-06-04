Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Italia U-23 vs Timnas Jepang U-19 di Toulon Cup 2024: Skuad Negeri Piza Menang Tipis 4-3!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |22:58 WIB
Hasil Timnas Italia U-23 vs Timnas Jepang U-19 di Toulon Cup 2024: Skuad Negeri Piza Menang Tipis 4-3!
Berikut hasil Timnas Italia U-23 vs Timnas Jepang U-19 di Toulon Cup 2024. (Foto: Instagram/@garudafansbook_)
HASIL Timnas Italia U-23 vs Timnas Jepang U-19 di Toulon Cup 2024 sudah diketahui. Bermain di matchday Pertama Grup B Toulon Cup 2024 pada Selasa (4/6/2024) malam WIB, Timnas Italia U-23 menang dengan skor 4-3.

Gol-gol Timbas Italia U-23 dicetak Seydou Fini pada menit 11, Giovanni Fabian (22’) serta brace Antonio Raimondo (55’ dan 70’). Sementara itu, tiga gol Jepang U-19 dilesakkan pemain yang sama, yakni Kento Shiogai pada menit 45, 62 dan 85.

Italia menang 4-3 atas Jepang. (Foto: Instagram/@garudafansbook_)

(Italia menang 4-3 atas Jepang. (Foto: Instagram/@garudafansbook_)

Dari pencetak gol di atas, sosok Giovanni Fabian paling Menarik perhatian. Sebab, Gelandang 21 tahun ini berstatus pemain di klub Bologna, tim yang finis di posisi lima Liga Italia 2023-2024 dan berhak mentas di Liga Champions musim depan.

Giovanni Fabian pun tidak menumpang lewat bersama skuad Rossoblu -julukan Bologna. Tercatat, mantan pemain Inter Milan ini tampil dalam 27 pertandingan Liga Italia 2023-2024 dengan koleksi lima gol dan dua assist.

Karena itu, pengalaman berharga bagi Timnas Indonesia U-20 mendapat Kesempatan menghadapi pemain sekaliber Giovanni Fabian. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-20 akan menantang Italia U-23 di matchday pamungkas Grup B, Rabu 12 Juni 2024 malam WIB.

Halaman:
1 2
      
