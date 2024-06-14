Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Korea Selatan U-21 di Toulon Cup 2024: Skor Masih Sama Kuat!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |19:53 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Korea Selatan U-21 di Toulon Cup 2024: Skor Masih Sama Kuat!
Timnas Indonesia U-20 menahan Timnas Korea Selatan U-21 0-0 di babak pertama (Foto: PSSI)
A
A
A

SAINT-CHAMAS – Hasil babak pertama Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Korea Selatan U-21 di Toulon Cup 2024 sudah diketahui. Duel di Stade Rene Gimet, Saint-Chamas, Prancis, Jumat (14/6/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Baik Indonesia mau pun Korea Selatan masih kesulitan untuk mencetak gol di babak pertama. Alhasil, skor kacamata pun tercipta.

Timnas Indonesia U-20

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga ini digelar dalam rangka mencari siapa peringkat sembilan di Tournoi Maurice Revello 2024. Kendati menggunakan fase grup dan sistem round robin, peringkat akhir tetap ditentukan dari laga one off.

Timnas Indonesia U-20 yang finis di posisi juru kunci Grup B bertemu dengan Timnas Korea Selatan U-20 yang bernasib serupa di Grup A. Pemenang berhak untuk finis di posisi sembilan.

Taegeuk Warriors yang mencari hiburan, berusaha mengurung Indonesia sejak menit-menit awal pertandingan. Namun, mereka tak mampu menyelesaikan sejumlah peluang yang didapat.

Sebaliknya, Indonesia tak bisa berbuat banyak selain mengandalkan serangan balik. Alhasil, skor 0-0 pun tercipta di babak pertama pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/51/3021723/hasil-timnas-indonesia-u-20-vs-timnas-korea-selatan-u-21-di-toulon-cup-2024-kalah-1-2-garuda-nusantara-finis-posisi-10-SbbR5cKfPw.jpeg
Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Korea Selatan U-21 di Toulon Cup 2024: Kalah 1-2, Garuda Nusantara Finis Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/51/3021673/daftar-line-up-timnas-indonesia-u-20-vs-timnas-korea-selatan-u-21-di-toulon-cup-2024-hanya-1-pemain-diaspora-wmEFSDNe7g.jpg
Daftar Line Up Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Korea Selatan U-21 di Toulon Cup 2024: Hanya 1 Pemain Diaspora!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/51/3021058/timnas-indonesia-u-20-kalah-tipis-dari-italia-u-21-indra-sjafri-soroti-kualitas-individu-pemain-kfoFZakMLO.jpg
Timnas Indonesia U-20 Kalah Tipis dari Italia U-21, Indra Sjafri Soroti Kualitas Individu Pemain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/51/3020898/hasil-timnas-indonesia-u-20-vs-timnas-italia-u-21-di-toulon-cup-2024-skuad-indra-sjafri-tumbang-lagi-KPpWjTlxm6.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Italia U-21 di Toulon Cup 2024: Skuad Indra Sjafri Tumbang Lagi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659729/hasil-piala-aff-u19-2025-timnas-futsal-indonesia-segel-tiket-semifinal-usai-gebuk-myanmar-41-orm.webp
Hasil Piala AFF U-19 2025: Timnas Futsal Indonesia Segel Tiket Semifinal Usai Gebuk Myanmar 4-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/persija_menatap_kebangkitan_usai_kalah_0_1_dari_se.jpg
Terluka di Padang, Persija Siap Mengamuk di SUGBK
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement