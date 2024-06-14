Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Korea Selatan U-21 di Toulon Cup 2024: Skor Masih Sama Kuat!

Timnas Indonesia U-20 menahan Timnas Korea Selatan U-21 0-0 di babak pertama (Foto: PSSI)

SAINT-CHAMAS – Hasil babak pertama Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Korea Selatan U-21 di Toulon Cup 2024 sudah diketahui. Duel di Stade Rene Gimet, Saint-Chamas, Prancis, Jumat (14/6/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Baik Indonesia mau pun Korea Selatan masih kesulitan untuk mencetak gol di babak pertama. Alhasil, skor kacamata pun tercipta.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga ini digelar dalam rangka mencari siapa peringkat sembilan di Tournoi Maurice Revello 2024. Kendati menggunakan fase grup dan sistem round robin, peringkat akhir tetap ditentukan dari laga one off.

Timnas Indonesia U-20 yang finis di posisi juru kunci Grup B bertemu dengan Timnas Korea Selatan U-20 yang bernasib serupa di Grup A. Pemenang berhak untuk finis di posisi sembilan.

Taegeuk Warriors yang mencari hiburan, berusaha mengurung Indonesia sejak menit-menit awal pertandingan. Namun, mereka tak mampu menyelesaikan sejumlah peluang yang didapat.

Sebaliknya, Indonesia tak bisa berbuat banyak selain mengandalkan serangan balik. Alhasil, skor 0-0 pun tercipta di babak pertama pertandingan.