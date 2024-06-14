Daftar Line Up Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Korea Selatan U-21 di Toulon Cup 2024: Hanya 1 Pemain Diaspora!

Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Timnas Korea Selatan U-21 di Toulon Cup 2024 (Foto: Tournoi Maurice Revello)

SAINT-CHAMAS – Berikut daftar line up Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Korea Selatan U-21 di Toulon Cup 2024. Duel tersebut akan berlangsung di Stade Rene Gimet, Saint-Chamas, Prancis, Jumat (14/6/2024) pukul 19.00 WIB.

Skuad Garuda Nusantara masih tanpa kemenangan di Toulon Cup 2024 atau Tournoi Maurice Revello 2024 dan finis sebagai juru kunci Grup B. Alhasil, Timnas Indonesia U-20 kini harus melewati laga playoff untuk posisi sembilan.

Anak asuh Indra Sjafri akan menghadapi Timnas Korea Selatan U-21 yang juga finis di posisi buncit Grup A. Pemenang akan menghuni posisi sembilan di Tournoi Maurice Revello 2024.

Untuk laga ini, Indra menurunkan formasi 5-4-1. Posisi penjaga gawang kembali ditempati oleh Ikram Algiffari.

Di belakang, Indra percaya pada Figo Dennis, Sulthan Zaky, Kadek Arel, Meshaal Hamzah, dan Dony Tri Pamungkas. Pemain yang disebut terakhir kembali memegang ban kapten.