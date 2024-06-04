Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024

LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Ukraina U-23 di Toulon Cup 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu akan tersaji di Stade Jules-Ladoumegue, Vitrolles, Prancis, pada Selasa (4/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Ya, perjalanan Timnas Indonesia U-20 di Toulon Cup 2024 akan dimulai pada hari ini. Skuad Garuda Nusantara sendiri diketahui tergabung di Grup B bersama Italia, Jepang, Panama, dan juga Ukraina.

Bakal langsung menghadapi peserta Olimpiade Paris 2024, Timnas Ukraina U-23, di awal perjalanan Toulon Cup 2024, pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, menegaskan tak gentar. Sebab, persiapan sudah dilakukan timnya sejauh ini.

“Kita persiapan melawan Ukraina, kami mendapatkan informasi kalau lawan akan tampil dengan tim Olimpiadenya, dan mereka tampil dengan tim U-23," kata Indra Sjafri mengutip dari laman PSSI, Selasa (4/6/2024).

Timnas Indonesia U-20 sendiri diketahui akan diperkuat sejumlah pemain keturunan. Salah satunya, ada nama Jens Raven.