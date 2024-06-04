Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Toulon Cup 2024, Iqbal Gwijangge Tegaskan Cuaca Dingin Prancis Bukan Penghalang bagi Timnas Indonesia U-20

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |18:50 WIB
Jelang Toulon Cup 2024, Iqbal Gwijangge Tegaskan Cuaca Dingin Prancis Bukan Penghalang bagi Timnas Indonesia U-20
Para pemain Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
ESSONNE – Pemain Timnas Indonesia U-20, Muhammad Iqbal Gwijangge, menegaskan bahwa cuaca dingin di Prancis bukan menjadi penghalang timnya tampil maksimal dalam ajang Toulon Cup 2024. Dia pun yakin betul Timnas Indonesia U-20 akan tampil maksimal dalam ajang itu.

Dalam laga perdana Grup B Toulon Cup, Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-20 akan berjumpa Timnas Ukraina U-23. Laga itu akan dimainkan di Stade Jules-Ladoumegue, Selasa (4/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Timans Indonesia U-20

Muhammad Iqbal Gwijangge mengatakan timnya dalam kondisi siap tempur melawan Ukraina U-23. Dia mengatakan awal kedatangan rada kesulitan untuk beradaptasi dengan kondisi cuaca yang walaupun terlihat terang, tapi angin kencang dan dingin.

“Tetapi, semua pemain bisa dengan cepat menyesuaikan diri dan saat ini tidak ada masalah," kata Iqbal, dilansir dari laman PSSI, Selasa (4/6/2024).

Halaman:
1 2
      
