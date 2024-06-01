Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024: Kebumen Angels Bantai Netic Ladies FC 6-0!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |11:01 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024: Kebumen Angels Bantai Netic Ladies FC 6-0!
Kebumen United kala berlaga. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Kebumen Angels sukses membantai Netic Ladies FC dengan skor telak 6-0.

Pertemuan kedua tim itu GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (1/6/2024). Kebumen Angels benar-benar tampil on fire dalam laga ini.

Kebumen Angels

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Netic Ladies FC dan Kebumen Angels bermain ketat sejak awal babak pertama. Sebab, kedua tim ingin mencetak gol cepat dalam laga itu.

Jual dan beli serangan pun tidak bisa dihindarkan dalam laga itu. Hal itu pun membuat permainan Netic Ladies FC dam Kebumen Angels berjalan cukup menarik.

Pada babak pertama Kebumen Angels berhasil unggul 2-0 atas Netic Ladies. Kedua tim pastinya akan melakukan sederet perubahan saat turun minum agar tampil lebih apik pada babak kedua.

