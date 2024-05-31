Big Match Bakal Tersaji di Liga Futsal Profesional 2023-2024, Saksikan di RCTI+ SuperApp Gratis!

LIGA Futsal Profesional 2023-2024 pekan ke-13 akan kembali bergulir pada 1-2 Juni 2024. Total 10 pertandingan akan dimainkan di GOR Tegal Selatan, Tegal.

Big match dari tim-tim papan juga akan tersaji. Salah satunya menyajikan pertandingan antara Black Steel FC yang akan menghadapi Kancil WHW.

Berikut jadwal lengkap Liga Futsal Profesional 2023-2024 minggu ini:

Sabtu, 1 Juni 2024

09.00 WIB: Netic Ladies vs Kebumen Angels (Putri)

11.00 WIB: Moncongbulo vs Cosmo JNE Jakarta

13.00 WIB: Black Steel FC Papua vs Kancil WHW Pontianak

15.00 WIB: Fafage Banua vs Sadakata United

17.00 WIB: Pendekar United vs Kinatan Futsal Club

Minggu, 2 Juni 2024

09.00 WIB: Kebumen Angels vs Muara Enim United (Putri)

11.00 WIB: Black Steel FC Papua vs Cosmo JNE

13.00 WIB: Fafage Banua vs Kancil WHW Pontianak

15.00 WIB: Pendekar United vs Sadakata United

17.00 WIB: Moncongbulo vs Kinantan Futsal Club