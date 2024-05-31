LIGA Futsal Profesional 2023-2024 pekan ke-13 akan kembali bergulir pada 1-2 Juni 2024. Total 10 pertandingan akan dimainkan di GOR Tegal Selatan, Tegal.
Big match dari tim-tim papan juga akan tersaji. Salah satunya menyajikan pertandingan antara Black Steel FC yang akan menghadapi Kancil WHW.
Berikut jadwal lengkap Liga Futsal Profesional 2023-2024 minggu ini:
Sabtu, 1 Juni 2024
09.00 WIB: Netic Ladies vs Kebumen Angels (Putri)
11.00 WIB: Moncongbulo vs Cosmo JNE Jakarta
13.00 WIB: Black Steel FC Papua vs Kancil WHW Pontianak
15.00 WIB: Fafage Banua vs Sadakata United
17.00 WIB: Pendekar United vs Kinatan Futsal Club
Minggu, 2 Juni 2024
09.00 WIB: Kebumen Angels vs Muara Enim United (Putri)
11.00 WIB: Black Steel FC Papua vs Cosmo JNE
13.00 WIB: Fafage Banua vs Kancil WHW Pontianak
15.00 WIB: Pendekar United vs Sadakata United
17.00 WIB: Moncongbulo vs Kinantan Futsal Club