HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Big Match Bakal Tersaji di Liga Futsal Profesional 2023-2024, Saksikan di RCTI+ SuperApp Gratis!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |20:01 WIB
Saksikan Liga Futsal Profesional 2023-2024 di RCTI+. (Foto: RCTI+)
LIGA Futsal Profesional 2023-2024 pekan ke-13 akan kembali bergulir pada 1-2 Juni 2024. Total 10 pertandingan akan dimainkan di GOR Tegal Selatan, Tegal.

Big match dari tim-tim papan juga akan tersaji. Salah satunya menyajikan pertandingan antara Black Steel FC yang akan menghadapi Kancil WHW.

Black Steel FC

Berikut jadwal lengkap Liga Futsal Profesional 2023-2024 minggu ini:

Sabtu, 1 Juni 2024

09.00 WIB: Netic Ladies vs Kebumen Angels (Putri)

11.00 WIB: Moncongbulo vs Cosmo JNE Jakarta

13.00 WIB: Black Steel FC Papua vs Kancil WHW Pontianak

15.00 WIB: Fafage Banua vs Sadakata United

17.00 WIB: Pendekar United vs Kinatan Futsal Club

Minggu, 2 Juni 2024

09.00 WIB: Kebumen Angels vs Muara Enim United (Putri)

11.00 WIB: Black Steel FC Papua vs Cosmo JNE

13.00 WIB: Fafage Banua vs Kancil WHW Pontianak

15.00 WIB: Pendekar United vs Sadakata United

17.00 WIB: Moncongbulo vs Kinantan Futsal Club

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044413/liga-futsal-profesional-2023-2024-berakhir-ffi-ungkap-ada-tim-yang-alami-masalah-keuangan-9uNfPZ0HfI.jpg
Liga Futsal Profesional 2023-2024 Berakhir, FFI Ungkap Ada Tim yang Alami Masalah Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044227/federasi-futsal-indonesia-sebut-persaingan-liga-futsal-profesional-2023-2024-lebih-ketat-ketimbang-sebelumnya-reYMVjM00G.jpg
Federasi Futsal Indonesia Sebut Persaingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 Lebih Ketat ketimbang Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044093/hasil-liga-futsal-profesional-2023-2024-sempat-kelelahan-cosmo-jne-menang-telak-5-1-atas-halus-fc-WdKvmZ1qIE.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sempat Kelelahan, Cosmo JNE Menang Telak 5-1 atas Halus FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044031/hasil-liga-futsal-profesional-2024-turunkan-pemain-pelapis-bintang-timur-surabaya-masih-terlalu-tangguh-untuk-kinantan-fc-WjpaCGHiHm.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Turunkan Pemain Pelapis, Bintang Timur Surabaya Masih Terlalu Tangguh untuk Kinantan FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653645/jadwal-lengkap-liga-champions-minggu-ini-link-nonton-liverpool-barcelona-hingga-real-madrid-di-vision-jgj.webp
Jadwal Lengkap Liga Champions Minggu Ini, Link Nonton Liverpool, Barcelona Hingga Real Madrid di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/philippe_coutinho.jpg
Inter Milan Vs Liverpool, Philippe Coutinho Jagokan Siapa?
