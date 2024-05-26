Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Giga FC Babak Belur Dihajar Moncongbulo FC 9-0

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |21:18 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Giga FC Babak Belur Dihajar Moncongbulo FC 9-0
Moncongbulo FC menang 9-0 atas Giga FC. (Foto: LFP)
A
A
A

YOGYAKARTA – Moncongbulo FC pesta gol ke gawang Giga FC di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024 pada Minggu (26/5/2024) malam WIB. Bermain di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Moncongbulo tepatnya menang dengan skor telak 9-0 atas Giga FC.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Moncongbulo FC dan Giga FC bermain dengan intensitas tinggi sejak awal laga. Kedua tim saling jual beli serangan. Moncongbulo unggul di menit 12' lewat skema umpan silang Frederik Dale kepada sang kapten Fhandy Permana. Skor 1-0 untuk keunggulan sementara Moncongbulo.

Memasuki menit akhir babak pertama, lagi-lagi Dale memberikan assist cantik. Kali ini, penerima umpan Akbar Marhan berhasil membawa timnya menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Bermain di bawah tekanan, Giga FC harus beberapa kali melakukan pelanggaran. Meski bisa melakukan serangan balik, namun tidak ada gol yang diciptakan pemain Giga FC hingga turun minum.

Mongcongbulo FC vs Giga FC (LFP)

Babak Kedua

Di babak kedua Moncongbulo justru semakin menggila. Dimana, ada lima gol tambahan yang diciptakan di paruh kedua ini. Gol ketiga Moncongbulo terjadi dari kesalahan pemain Giga FC saat akan mengumpan bola yang berhasil dipotong oleh Ramdan Jamaluddin.

Tak ingin kehilangan kesempatan, Ramdan langsung melepaskan tendangan pelan namun terukur ke arah gawang Giga FC yang sudah ditinggalkan kiper. Skor berubah 3-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044413/liga-futsal-profesional-2023-2024-berakhir-ffi-ungkap-ada-tim-yang-alami-masalah-keuangan-9uNfPZ0HfI.jpg
Liga Futsal Profesional 2023-2024 Berakhir, FFI Ungkap Ada Tim yang Alami Masalah Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044227/federasi-futsal-indonesia-sebut-persaingan-liga-futsal-profesional-2023-2024-lebih-ketat-ketimbang-sebelumnya-reYMVjM00G.jpg
Federasi Futsal Indonesia Sebut Persaingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 Lebih Ketat ketimbang Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044093/hasil-liga-futsal-profesional-2023-2024-sempat-kelelahan-cosmo-jne-menang-telak-5-1-atas-halus-fc-WdKvmZ1qIE.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sempat Kelelahan, Cosmo JNE Menang Telak 5-1 atas Halus FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044031/hasil-liga-futsal-profesional-2024-turunkan-pemain-pelapis-bintang-timur-surabaya-masih-terlalu-tangguh-untuk-kinantan-fc-WjpaCGHiHm.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Turunkan Pemain Pelapis, Bintang Timur Surabaya Masih Terlalu Tangguh untuk Kinantan FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652137/siap-dukung-garuda-muda-di-sea-games-2025-scan-ulang-gtv-di-channel-30-biar-nonton-makin-jernih-zja.webp
Dukung Timnas Indonesia di SEA Games 2025, Scan Ulang GTV di Channel 30 Biar Nonton Makin Jernih!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/timnas_filipina_u_22_vs_myanmar.jpg
Filipina Menggila! Hajar Myanmar, Kirim Sinyal Bahaya ke Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement