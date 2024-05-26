Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Giga FC Babak Belur Dihajar Moncongbulo FC 9-0

YOGYAKARTA – Moncongbulo FC pesta gol ke gawang Giga FC di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024 pada Minggu (26/5/2024) malam WIB. Bermain di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Moncongbulo tepatnya menang dengan skor telak 9-0 atas Giga FC.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Moncongbulo FC dan Giga FC bermain dengan intensitas tinggi sejak awal laga. Kedua tim saling jual beli serangan. Moncongbulo unggul di menit 12' lewat skema umpan silang Frederik Dale kepada sang kapten Fhandy Permana. Skor 1-0 untuk keunggulan sementara Moncongbulo.

Memasuki menit akhir babak pertama, lagi-lagi Dale memberikan assist cantik. Kali ini, penerima umpan Akbar Marhan berhasil membawa timnya menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Bermain di bawah tekanan, Giga FC harus beberapa kali melakukan pelanggaran. Meski bisa melakukan serangan balik, namun tidak ada gol yang diciptakan pemain Giga FC hingga turun minum.

Babak Kedua

Di babak kedua Moncongbulo justru semakin menggila. Dimana, ada lima gol tambahan yang diciptakan di paruh kedua ini. Gol ketiga Moncongbulo terjadi dari kesalahan pemain Giga FC saat akan mengumpan bola yang berhasil dipotong oleh Ramdan Jamaluddin.

Tak ingin kehilangan kesempatan, Ramdan langsung melepaskan tendangan pelan namun terukur ke arah gawang Giga FC yang sudah ditinggalkan kiper. Skor berubah 3-0.