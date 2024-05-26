Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Pendekar United Hantam Halus FC 4-1

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |18:33 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Pendekar United Hantam Halus FC 4-1
Pendekar United menang 4-1 atas Halus FC di Liga Futsal Profesional 2023-2024. (Foto: Liga Futsal Profesional)
A
A
A

YOGYAKARTA – Pendekar United sukses menghantam Halus FC di pekan ke-12 Liga Futsal Profesional 2023-2024 pada Minggu (26/5/2024) malam WIB. Bermain di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Pendekar United tepatnya menang dengan skor 4-1 atas Halus FC.

Dalam laga tersebut, Halus FC sempat melakukan pelanggaran keras. Sehingga pemain mereka yang bernama Junaini diganjar kartu merah oleh wasit.

Jalannya Pertandingan

Sejak menit awal sudah cukup sengit. Hal itu membuat kedua tim bermain dengan intensitas tinggi dengan aksi jual beli serangan. Peluang emas Pendekar United tercipta di menit 12'. Namun, tendangan keras Ari Yunandar masih bisa ditepis Maegel C Nustellu.

Sengitnya pertarungan memaksa wasit beberapa kali menghentikan pertandingan karena pelanggaran. Meski begitu, kedua tim belum bisa menciptakan gol dari tendangan bebas.

Pendekar United vs Halus FC (LFP)

Menit 15' pemain nomor punggung 5 dari Halus FC Ichsan Nanda nyaris membuat gol. Sayang, bola lambung yang dilakukannya masih berada di mistar gawang. Hingga turun minum, skor imbang 0-0.

Dua menit pertandingan babak kedua, Rizky Hidayatulah mampu memanfaatkan kesalahan pemain Pendekar United Agung Pandega. Berhadapan dengan kiper, Rizky sukses membawa Halus FC unggul sementara. Skor berubah 1-0.

Tak lama berselang, Halus FC justru mengalami kesialan, Junaidi diganjar kartu merah karena melanggar pemain Pendekar United M Subhan Fandasa. Kini, Halus FC harus bermain dengan empat pemain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187953/calvin_verdonk-ZUQd_large.jpg
Update Kondisi Cedera Bintang Timnas Indonesia Calvin Verdonk, Main di Laga Lille vs Marseille?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187312/berikut_tiga_pemain_top_dunia_hasil_didikan_calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman-LAh4_large.jpg
3 Pemain Top Dunia Hasil Didikan Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Nomor 1 Juara Liga Champions!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089/shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652137/siap-dukung-garuda-muda-di-sea-games-2025-scan-ulang-gtv-di-channel-30-biar-nonton-makin-jernih-zja.webp
Dukung Timnas Indonesia di SEA Games 2025, Scan Ulang GTV di Channel 30 Biar Nonton Makin Jernih!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/gregoria_mariska_tunjung.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Terbang ke Thailand! Siap Gemparkan SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement