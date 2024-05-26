Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Pendekar United Hantam Halus FC 4-1

YOGYAKARTA – Pendekar United sukses menghantam Halus FC di pekan ke-12 Liga Futsal Profesional 2023-2024 pada Minggu (26/5/2024) malam WIB. Bermain di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Pendekar United tepatnya menang dengan skor 4-1 atas Halus FC.

Dalam laga tersebut, Halus FC sempat melakukan pelanggaran keras. Sehingga pemain mereka yang bernama Junaini diganjar kartu merah oleh wasit.

Jalannya Pertandingan

Sejak menit awal sudah cukup sengit. Hal itu membuat kedua tim bermain dengan intensitas tinggi dengan aksi jual beli serangan. Peluang emas Pendekar United tercipta di menit 12'. Namun, tendangan keras Ari Yunandar masih bisa ditepis Maegel C Nustellu.

Sengitnya pertarungan memaksa wasit beberapa kali menghentikan pertandingan karena pelanggaran. Meski begitu, kedua tim belum bisa menciptakan gol dari tendangan bebas.

Menit 15' pemain nomor punggung 5 dari Halus FC Ichsan Nanda nyaris membuat gol. Sayang, bola lambung yang dilakukannya masih berada di mistar gawang. Hingga turun minum, skor imbang 0-0.

Dua menit pertandingan babak kedua, Rizky Hidayatulah mampu memanfaatkan kesalahan pemain Pendekar United Agung Pandega. Berhadapan dengan kiper, Rizky sukses membawa Halus FC unggul sementara. Skor berubah 1-0.

Tak lama berselang, Halus FC justru mengalami kesialan, Junaidi diganjar kartu merah karena melanggar pemain Pendekar United M Subhan Fandasa. Kini, Halus FC harus bermain dengan empat pemain.