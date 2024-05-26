Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sikat Fafage Banua 3-1, Bintang Timur Surabaya Makin Nyaman di Puncak Klasemen

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |16:14 WIB
Bintang Timur Surabaya menang 3-1 atas Fafage Banua. (Foto: LFP)
YOGYAKARTA – Kemenangan manis berhasil diraih Bintang Timur Surabaya atas Fafage Banua di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024, pada Minggu (26/5/2024) sore WIB. Bermain di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Bintang Timur Surabaya tepatnya menang dengan skor 3-1.

Berkat kemenangan atas Fafage itu, Bintang Timur Surabaya semakin nyaman bertengger di puncak klasemen sementara Liga Futsal Profesional 2023-2024.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan cukup sengit sejak menit awal pertandingan, kedua tim bermain terbuka dan saling jual beli serangan. Fafage FC kerap menggempur pertahanan Bintang Timur Surabaya, begitu pula sebaliknya.

Sayangnya, sejumlah peluang tersebut belum berbuah gol pembuka di pertandingan ini. Panasnya pertandingan membuat kedua tim melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Bahkan, Fafage FC harus diganjar hukuman pinalti karena melakukan enam kali fouls. Marcus Vinicius Canella Gava sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo dari titik putih jarak 10 meter di menit 12'. Skor 1-0 untuk keunggulan Bintang Timur Surabaya.

Bintang Timur Surabaya (LFP)

Lima menit berselang, pemain Fafage Al Fajri Zikri kembali melakukan pelanggaran ke tujuh untuk Fafage, sehingga wasit kembali memberikan hadiah pinalti jarak 10 meter untuk Bintang Timur Surabaya. Namun, kali ini Marcus gagal mengeksekusi tendangan.

Gol tambahan Bintang Timur Surabaya baru tercipta di menit 17'. Tendangan keras Sauqy Saud tak mampu di tepis kiper Fafage M Ikhsan Rahardian. Skor pun berubah 2-0.

Tekanan demi tekanan terus digencarkan para pemain Bintang Timur Surabaya. Hasilnya, jelang babak pertama berakhir, giliran Ardiansyah yang menciptakan gol. Skor 3-0 menjadi penutup babak pertama ini.

