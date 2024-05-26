Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Black Steel FC Papua Cukur Unggul FC 5-1!

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |13:12 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Black Steel FC Papua Cukur Unggul FC 5-1!
Black Steel FC Papua menang telak 5-1 atas Unggul FC (Foto: Liga Futsal Profesional)
A
A
A

YOGYAKARTA - Black Steel FC Papua sukses memetik hasil memuaskan dengan skor 5-1 atas Unggul FC di laga lanjutan pekan ke-12 Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Minggu (26/5/2024) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Black Steel FC Papua

Gol pembuka dicetak Evan Soumilena pada menit 2'. Bintang Papua itu melesatkan tendangan keras yang tak mampu ditepis kiper Unggul FC.

Tiga menit berselang, giliran Adityas Priambudi Wibowo yang mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari kick in Rafael da Rosa langsung disambut sepakan keras mendatar Adityas. Skor 2-0 untuk Blacksteel Papua.

Di menit 16' Blacksteel kembali menambah gol ketiganya melalui skema yang sama dengan gol kedua. Kali ini, kick in Rafael da Rosa mengarah ke Wendi Brian mampu dimanfaatkan dengan baik. Tendangan kerasnya tak mampu ditepis kiper Unggul FC, M Albagir.

Memasuki lima menit sisa waktu babak pertama, Unggul FC yang sudah jauh tertinggal terus mencoba menembus pertahanan Blacksteel Papua. Joao Nuno Alves menginstruksikan anak asuhnya bermain power play.

Dengan lima pemain menyerang, Unggul FC sebetulnya banyak menciptakan peluang-peluang berbahaya. Namun, shooting keras para pemain Unggul FC masih bisa digagalkan oleh Rodrigo Matheus Vilela.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044413/liga-futsal-profesional-2023-2024-berakhir-ffi-ungkap-ada-tim-yang-alami-masalah-keuangan-9uNfPZ0HfI.jpg
Liga Futsal Profesional 2023-2024 Berakhir, FFI Ungkap Ada Tim yang Alami Masalah Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044227/federasi-futsal-indonesia-sebut-persaingan-liga-futsal-profesional-2023-2024-lebih-ketat-ketimbang-sebelumnya-reYMVjM00G.jpg
Federasi Futsal Indonesia Sebut Persaingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 Lebih Ketat ketimbang Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044093/hasil-liga-futsal-profesional-2023-2024-sempat-kelelahan-cosmo-jne-menang-telak-5-1-atas-halus-fc-WdKvmZ1qIE.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sempat Kelelahan, Cosmo JNE Menang Telak 5-1 atas Halus FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044031/hasil-liga-futsal-profesional-2024-turunkan-pemain-pelapis-bintang-timur-surabaya-masih-terlalu-tangguh-untuk-kinantan-fc-WjpaCGHiHm.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Turunkan Pemain Pelapis, Bintang Timur Surabaya Masih Terlalu Tangguh untuk Kinantan FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1651901/kejurnas-pelajar-pobsi-2025-rampung-digelar-anak-sd-jadi-juara-xsd.webp
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Rampung Digelar, Anak SD Jadi Juara!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/timnas_indonesia_u_22_siap_bertarung_di_panggung_s.jpg
Jadwal Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025: Saksikan Ekslusif di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement