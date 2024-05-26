Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Black Steel FC Papua Cukur Unggul FC 5-1!

YOGYAKARTA - Black Steel FC Papua sukses memetik hasil memuaskan dengan skor 5-1 atas Unggul FC di laga lanjutan pekan ke-12 Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Minggu (26/5/2024) siang WIB.

Jalannya Pertandingan





Gol pembuka dicetak Evan Soumilena pada menit 2'. Bintang Papua itu melesatkan tendangan keras yang tak mampu ditepis kiper Unggul FC.

Tiga menit berselang, giliran Adityas Priambudi Wibowo yang mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari kick in Rafael da Rosa langsung disambut sepakan keras mendatar Adityas. Skor 2-0 untuk Blacksteel Papua.

Di menit 16' Blacksteel kembali menambah gol ketiganya melalui skema yang sama dengan gol kedua. Kali ini, kick in Rafael da Rosa mengarah ke Wendi Brian mampu dimanfaatkan dengan baik. Tendangan kerasnya tak mampu ditepis kiper Unggul FC, M Albagir.

Memasuki lima menit sisa waktu babak pertama, Unggul FC yang sudah jauh tertinggal terus mencoba menembus pertahanan Blacksteel Papua. Joao Nuno Alves menginstruksikan anak asuhnya bermain power play.

Dengan lima pemain menyerang, Unggul FC sebetulnya banyak menciptakan peluang-peluang berbahaya. Namun, shooting keras para pemain Unggul FC masih bisa digagalkan oleh Rodrigo Matheus Vilela.