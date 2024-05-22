Isyaratkan Bertahan, Mohamed Salah Siap Lakukan Apa pun demi Liverpool Juara Musim Depan

LIVERPOOL - Penyerang Liverpool, Mohamed Salah, memberikan isyarat untuk tetap bertahan di Stadion Anfield. Bahkan, ia siap melakukan apa pun untuk membuat The Reds meraih gelar di musim depan.

Kontrak Salah bersama Liverpool akan habis pada akhir Juni 2025. Hingga saat ini, kedua belah pihak belum ada keinginan membahas ikatan kerja sama baru.

Sementara klub Liga Arab Saudi, Al-Ittihad, sempat menunjukkan keseriusan untuk memboyong Salah. Namun, Liverpool menolak mahar sebesar 150 juta euro untuk mantan penyerang Chelsea dan AS Roma tersebut pada musim panas 2023.

Di sisi lain, Salah memberikan isyarat untuk tetap bertahan di Liverpool meski Jurgen Klopp tidak akan menjadi pelatih lagi. Bahkan, ia bertekad untuk melakukan apa pun demi membawa klub meraih gelar musim depan.

“Kami tahu trofi adalah yang terpenting dan kami akan melakukan segala kemungkinan untuk mewujudkannya musim depan,” kata Salah, dikutip dari akun Twitter-nya @MoSalah, Rabu (22/5/2024).

“Fans kami pantas mendapatkannya dan kami akan berjuang sekuat tenaga,” imbuh penyerang berpaspor Mesir itu.