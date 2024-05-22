Virgil van Dijk Ketakutan Liverpool Dilatih Arne Slot, Ini Penyebabnya!

LIVERPOOL – Bek Liverpool, Virgil van Dijk, memberi penilaian terhadap calon pelatihnya Arne Slot. Menurut pria asal Belanda itu, perubahan yang terjadi akan menakutkan.

The Reds akan memulai era baru pada musim depan. Mereka tidak akan lagi bermain di bawah asuhan Klopp, yang memutuskan hengkang untuk beristirahat dari dunia sepakbola, usai Liga Inggris 2023-2024.

Enam kali juara Liga Champions itu akan dilatih oleh Slot, pelatih yang berhasil membawa Feyenoord juara Liga Belanda 2022-2023. Mengingat kegagalan tanpa trofi musim ini, van Dijk mengisyaratkan ketakutan.

Bek berusia 32 tahun itu mengaku takut lantaran Liverpool harus berproses dan beradaptasi lagi di bawah asuhan Slot. Apalagi, dinamika Liga Inggris jelas berbeda dengan Belanda. Meski begitu, Van Dijk menyatakan siap membantu Slot untuk menyesuaikan diri dengan tim.

“Saya hanya bisa melihat apa yang ada di sana (ruang ganti) dan bagaimana kinerja kami sepanjang musim. Ada begitu banyak ruang untuk perbaikan, begitu banyak ruang untuk diperbaiki. Saya sudah menantikan musim depan,” kata Van Dijk dilansir dari Goal Internasional, Rabu (22/5/2024).

"Perubahan terkadang sedikit menakutkan karena Anda berada dalam ketidakpastian, namun satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah memercayai klub,” papar bek bernomor punggung 4 itu.