Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Virgil van Dijk Ketakutan Liverpool Dilatih Arne Slot, Ini Penyebabnya!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |03:35 WIB
Virgil van Dijk Ketakutan Liverpool Dilatih Arne Slot, Ini Penyebabnya!
Arne Slot akan menjadi pelatih Liverpool musim depan (Foto: Reuters/Russell Cheyne)
A
A
A

LIVERPOOL – Bek Liverpool, Virgil van Dijk, memberi penilaian terhadap calon pelatihnya Arne Slot. Menurut pria asal Belanda itu, perubahan yang terjadi akan menakutkan.

The Reds akan memulai era baru pada musim depan. Mereka tidak akan lagi bermain di bawah asuhan Klopp, yang memutuskan hengkang untuk beristirahat dari dunia sepakbola, usai Liga Inggris 2023-2024.

Jurgen Klopp

Enam kali juara Liga Champions itu akan dilatih oleh Slot, pelatih yang berhasil membawa Feyenoord juara Liga Belanda 2022-2023. Mengingat kegagalan tanpa trofi musim ini, van Dijk mengisyaratkan ketakutan.

Bek berusia 32 tahun itu mengaku takut lantaran Liverpool harus berproses dan beradaptasi lagi di bawah asuhan Slot. Apalagi, dinamika Liga Inggris jelas berbeda dengan Belanda. Meski begitu, Van Dijk menyatakan siap membantu Slot untuk menyesuaikan diri dengan tim.

“Saya hanya bisa melihat apa yang ada di sana (ruang ganti) dan bagaimana kinerja kami sepanjang musim. Ada begitu banyak ruang untuk perbaikan, begitu banyak ruang untuk diperbaiki. Saya sudah menantikan musim depan,” kata Van Dijk dilansir dari Goal Internasional, Rabu (22/5/2024). 

"Perubahan terkadang sedikit menakutkan karena Anda berada dalam ketidakpastian, namun satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah memercayai klub,” papar bek bernomor punggung 4 itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/49/1649963/resmi-digelar-seri-terakhir-yamaha-cup-race-2025-hadirkan-experience-touring-tasikmalaya-los.webp
Resmi Digelar, Seri Terakhir Yamaha Cup Race 2025 Hadirkan Experience Touring Tasikmalaya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Liverpool Beri Deadline Arne Slot, Siap Pecat jika Performa Tak Membaik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement