Arne Slot Beberkan Penyebab Mau Jadi Pelatih Liverpool

ROTTERDAM – Arne Slot membeberkan penyebab dirinya mau menjadi pengganti Jurgen Klopp di kursi kepelatihan Liverpool. Menurut pemaparan Slot, alasan utamanya karena ia masih ingin berkarier sebagai pelatih di Liga Inggris.

Seperti diketahui, The Reds -julukan Liverpool- secara resmi telah mengumumkan Slot sebagai suksesor Jurgen Klopp dan akan mulai bekerja pada 1 Juni 2024. Pihak Feyenoord juga telah mengkonfirmasi kepergian pelatih anyarnya itu. Namun begitu, belum diketahui secara rinci mengenai detail kontrak pelatih berusia 45 tahun itu.

Slot mengakui betapa sulitnya untuk meninggalkan Feyenoord, klub yang telah dibawanya meraih kejayaan. Tapi disisi lain, pelatih berkepala plontos ini juga tidak ingin melewatkan kesempatan berkarir di Liga Inggris dengan melatih tim sekelas Liverpool.

“Tentu saja bukan keputusan yang mudah untuk menutup pintu bagi Anda di klub di mana Anda telah mengalami begitu banyak momen indah dan bekerja dengan sukses dengan begitu banyak orang hebat,” kata Slot, dilansir dari situs resmi Feyenoord, Selasa (21/5/2024).

“Tetapi sebagai seorang olahragawan, peluang untuk menjadi pelatih kepala di Liga Premier, di salah satu klub terbesar di dunia, sulit untuk diabaikan. Saya berterima kasih kepada Feyenoord atas kesediaan mereka untuk bekerja sama dalam transisi ini,” sambungnya.

Liverpool sendiri menjadi klub pertamanya di luar negeri. Semasa karirnya, Slot selalu membesut tim asal Belanda seperti SC Cambuur, AZ Alkmaar, dan Feyenoord. Maka tak ayal jika kesempatan emas membesut The Reds tak ingin disia-siakan begitu saja.