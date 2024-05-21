Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arne Slot Beberkan Penyebab Mau Jadi Pelatih Liverpool

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |08:57 WIB
Arne Slot Beberkan Penyebab Mau Jadi Pelatih Liverpool
Arne Slot resmi jadi pelatih Liverpool. (Foto: Reuters)
A
A
A

ROTTERDAM Arne Slot membeberkan penyebab dirinya mau menjadi pengganti Jurgen Klopp di kursi kepelatihan Liverpool. Menurut pemaparan Slot, alasan utamanya karena ia masih ingin berkarier sebagai pelatih di Liga Inggris.

Seperti diketahui, The Reds -julukan Liverpool- secara resmi telah mengumumkan Slot sebagai suksesor Jurgen Klopp dan akan mulai bekerja pada 1 Juni 2024. Pihak Feyenoord juga telah mengkonfirmasi kepergian pelatih anyarnya itu. Namun begitu, belum diketahui secara rinci mengenai detail kontrak pelatih berusia 45 tahun itu.

Slot mengakui betapa sulitnya untuk meninggalkan Feyenoord, klub yang telah dibawanya meraih kejayaan. Tapi disisi lain, pelatih berkepala plontos ini juga tidak ingin melewatkan kesempatan berkarir di Liga Inggris dengan melatih tim sekelas Liverpool.

“Tentu saja bukan keputusan yang mudah untuk menutup pintu bagi Anda di klub di mana Anda telah mengalami begitu banyak momen indah dan bekerja dengan sukses dengan begitu banyak orang hebat,” kata Slot, dilansir dari situs resmi Feyenoord, Selasa (21/5/2024).

Arne Slot

“Tetapi sebagai seorang olahragawan, peluang untuk menjadi pelatih kepala di Liga Premier, di salah satu klub terbesar di dunia, sulit untuk diabaikan. Saya berterima kasih kepada Feyenoord atas kesediaan mereka untuk bekerja sama dalam transisi ini,” sambungnya.

Liverpool sendiri menjadi klub pertamanya di luar negeri. Semasa karirnya, Slot selalu membesut tim asal Belanda seperti SC Cambuur, AZ Alkmaar, dan Feyenoord. Maka tak ayal jika kesempatan emas membesut The Reds tak ingin disia-siakan begitu saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1649927/athletics-challenge-seri-2-2025-ajang-regenerasi-atletik-indonesia-di-kudus-aba.webp
Athletics Challenge Seri 2 2025, Ajang Regenerasi Atletik Indonesia di Kudus
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Simoncelli Prediksi Marquez Tetap Jadi Teror Menakutkan di MotoGP 2026!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement