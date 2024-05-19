Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024: MS Putri Bersatu Menang 2-0 atas Netic FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |15:06 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024: MS Putri Bersatu Menang 2-0 atas Netic FC
Para pemain MS Putri Bersatu. (Foto: Instagram/@msputribersatu)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. MS Putri Bersatu berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Netic FC.

Pertemuan kedua tim dalam lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024 itu tersaji di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah pada Minggu (19/5/2024) siang WIB. Penampilan ciamik ditunjukkan MS Putri Bersatu.

MS Putri Bersatu

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

MS Putri Bersatu memulai pertandingan dengan permainan ofensif. Tim asuhan Aris Pratama itu dengan cepat melakukan rotasi dan memindahkan bola dari sisi kanan ke kiri maupun sebaliknya.

Skema serangan ini membuat pertahanan Netic FC kelimpungan. Tidak butuh waktu lama, MS Putri Bersatu akhirnya berhasil mencetak gol lewat skema set piece. Fitri Rosdiana (5’) mampu menceploskan bola ke gawang Netic FC.

Setelah gol itu, Netic FC bermain lebih berani untuk mencari gol penyama kedudukan. Mereka kini melancarkan serangan cepat untuk mengetes pertahanan MS Putri Bersatu. Namun, pola pertahanan Fitri Rosdiana dan kolega terlalu solid.

Skor pun tak berubah. Pada akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan MS Putri Bersatu atas Netic FC dengan skor 1-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044413/liga-futsal-profesional-2023-2024-berakhir-ffi-ungkap-ada-tim-yang-alami-masalah-keuangan-9uNfPZ0HfI.jpg
Liga Futsal Profesional 2023-2024 Berakhir, FFI Ungkap Ada Tim yang Alami Masalah Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044227/federasi-futsal-indonesia-sebut-persaingan-liga-futsal-profesional-2023-2024-lebih-ketat-ketimbang-sebelumnya-reYMVjM00G.jpg
Federasi Futsal Indonesia Sebut Persaingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 Lebih Ketat ketimbang Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044093/hasil-liga-futsal-profesional-2023-2024-sempat-kelelahan-cosmo-jne-menang-telak-5-1-atas-halus-fc-WdKvmZ1qIE.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sempat Kelelahan, Cosmo JNE Menang Telak 5-1 atas Halus FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044031/hasil-liga-futsal-profesional-2024-turunkan-pemain-pelapis-bintang-timur-surabaya-masih-terlalu-tangguh-untuk-kinantan-fc-WjpaCGHiHm.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Turunkan Pemain Pelapis, Bintang Timur Surabaya Masih Terlalu Tangguh untuk Kinantan FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649203/8-pemain-dicoret-dari-timnas-indonesia-u22-proyeksi-sea-games-2025-begini-penjelasan-indra-sjafri-apy.webp
8 Pemain Dicoret dari Timnas Indonesia U-22 Proyeksi SEA Games 2025, Begini Penjelasan Indra Sjafri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/10/dean_james.jpg
Dean James Dapat Rapor Buruk saat Go Ahead Eagles Digulung Stuttgart 0-4 di Liga Europa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement