Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024: MS Putri Bersatu Menang 2-0 atas Netic FC

HASIL Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. MS Putri Bersatu berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Netic FC.

Pertemuan kedua tim dalam lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024 itu tersaji di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah pada Minggu (19/5/2024) siang WIB. Penampilan ciamik ditunjukkan MS Putri Bersatu.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

MS Putri Bersatu memulai pertandingan dengan permainan ofensif. Tim asuhan Aris Pratama itu dengan cepat melakukan rotasi dan memindahkan bola dari sisi kanan ke kiri maupun sebaliknya.

Skema serangan ini membuat pertahanan Netic FC kelimpungan. Tidak butuh waktu lama, MS Putri Bersatu akhirnya berhasil mencetak gol lewat skema set piece. Fitri Rosdiana (5’) mampu menceploskan bola ke gawang Netic FC.

Setelah gol itu, Netic FC bermain lebih berani untuk mencari gol penyama kedudukan. Mereka kini melancarkan serangan cepat untuk mengetes pertahanan MS Putri Bersatu. Namun, pola pertahanan Fitri Rosdiana dan kolega terlalu solid.

Skor pun tak berubah. Pada akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan MS Putri Bersatu atas Netic FC dengan skor 1-0.