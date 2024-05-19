Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024: Kebumen Angels Libas Alive FC 4-2

TEGAL – Kemenangan manis berhasil diperoleh Kebumen United Angels saat melawan Alive FC di laga lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024 pada Minggu (19/5/2024) siang WIB. Bermain di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, tim Kebumen Angels tepatnya menang dengan skor meyakinkan 4-2 atas Alive FC.

Jalannya Pertandingan

Kebumen Angels mengawali pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Alive FC. Tim besutan Citra Adisti itu bermain tenang dengan umpan pendek, namun efektif untuk membongkar pertahanan tim lawan.

Alive FC yang dalam kondisi tertekan hanya bisa memanfaatkan serangan balik cepat. Namun, mereka justru mampu unggul lebih dulu. Adalah Tantri Andani (6’) yang mampu melepaskan tembakan keras untuk mencuri keunggulan.

Setelah gol itu, Kebumen Angels meninggikan intensitas serangan untuk mencari gol balasan. Sempat kesulitan, Kebumen Angels akhirnya mampu menyamakan kedudukan lewat tendangan Adi Hilda (17’).

Tak lama berselang, Alive FC langsung membalaskan gol itu lewat tendangan terukur dari Tantri Andani (19’). Babak pertama pun selesai untuk keunggulan Alive FC atas Kebumen Angels dengan skor 2-1.

Memasuki babak kedua, Kebumen Angels kembali bermain menekan sejak awal pertandingan. Mereka akhirnya mampu mencetak gol penyama kedudukan. Kini kedua tim sama kuat 2-2.