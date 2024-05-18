Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024: Kebumen Angels Benamkan Binuang Angels 6-2

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |13:02 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024: Kebumen Angels Benamkan Binuang Angels 6-2
Kebumen Angels menang 6-2 atas Binuang Angels di Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024. (Foto: Instagram/kebumenangels)
TEGAL – Kemenangan manis baru saja diraih oleh Kebumen United Angels saat melawan Binuang Angels di laga lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024, pada Sabtu (18/5/2024) siang WIB. Bermain di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Kebumen Angels tepatnya menang dengan skor telak 6-2.

Jalannya Pertandingan

Kebumen Angels memulai pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Binuang Angels. Terpantau, Nisma Francida berkali-kali berhasil mengancam gawang Binuang Angels lewat sepakannya.

Namun begitu, belum ada gol yang tercipta hingga lima menit pertandingan berjalan. Terus menyerang, Kebumen Angels akhirnya membuka keran golnya lewat tendangan jarak dekat Nisma Francida (7’). Dia sukses memanfaatkan bola muntah dari sepakan rekannya, Kebumen Angels unggul.

Satu gol belum cukup bagi Kebumen Angels. Serangan beruntun dari berbagai sisi dilancarkan tim besutan Citra Adisti itu. Hasilnya manis, Nisma Francida (12’) kembali mencetak gol untuk menggandakan keunggulan Kebumen Angels.

Kebumen Angels

Binuang Angels yang tertinggal mencoba melawan dengan skema serangan balik cepat. Namun sayang, upaya Kirana Putri dan kolega masih belum membuahkan hasil. Mereka justru kembali kebobolan lewat gol dari Aulia Nur (16’).

Tiga gol tanpa balas pun menutup babak pertama pertandingan tersebut. Memasuki babak kedua, Binuang Angels yang sedang tertinggal mencoba peruntungan dengan bermain ofensif.

Halaman:
1 2
      
