HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Inter Miami vs DC United di MLS 2024: Lionel Messi Cs Menang 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |09:17 WIB
Hasil Inter Miami vs DC United di MLS 2024: Lionel Messi Cs Menang 1-0
Skuad Inter Miami saat hadapi DC United. (Foto: Instagram/intermiamicf)
A
A
A

FLORIDA Lionel Messi berhasil membantu Inter Miami menang atas DC United di pekan ke-14 Liga Amerika Serikat (MLS) 2024, pada Minggu (19/5/2024) pagi WIB. Bermain di Chase Stadium, Florida, Amerika Serikat, Inter Miami tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.

Dalam laga tersebut, Messi sejatinya tak menyumbang gol meski bermain penuh alias 90 menit. Gol Inter Miami tepatnya dicetal lewat Leonardo Campana (90+4’).

Jalannya Pertandingan

Inter Miami bermain dominan di awal pertandingan babak pertama. The Herons -julukan Inter Miami- berupaya untuk mencuri keunggulan dengan memanfaatkan serangan masif ke pertahanan DC United.

Namun sayang, pola ofensif tim besuta Gerardo ‘Tata’ Martino itu belum efektif untuk membongkar pertahanan DC United. Beberapa tembakkan spekulatif yang dilesatkan oleh Lionel Messi dan kolega juga belum berhasil membobol gawang Alex Bono.

Lionel Messi

Sementara, DC United mengandalkan serangan balik cepat untuk menunjukkan perlawanan. Akan tetapi, sama seperti Inter Miami, tim asuhan Troy Lesesne itu masih belum menemukan ritme permainan yang pas.

Pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai. Berlanjut pada babak kedua, DC United bermain lebih berani untuk menginisiasi serangan di awal pertandingan.

Tembakkan Jared Stroud pada menit 53 nyaris membobol gawang Drake Callender andai tidak menyamping. Sementara, The Herons masih bersabar untuk keluar dari tekanan tim tamu.

Halaman:
1 2
      
