Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Inter Miami Ungkap Kondisi Terkini Lionel Messi Usai Absen di Laga Kontra Orlando City

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |18:35 WIB
Pelatih Inter Miami Ungkap Kondisi Terkini Lionel Messi Usai Absen di Laga Kontra Orlando City
Lionel Messi dikonfirmasi cedera ringan pada pekan lalu (Foto: Reuters/David Kirouac)
A
A
A

MIAMI – Pelatih Inter Miami, Gerardo Martino, mengungkap kondisi terkini Lionel Messi usai absen di lanjutan MLS 2024 kontra Orlando City. Ia memastikan La Pulga bisa comeback akhir pekan ini.

Messi absen saat Inter Miami ditahan imbang Orlando City 0-0 di pekan ke-13 Liga Amerika Serikat (MLS) 2024. Pertandingan itu digelar di Inter & Co Stadium, Florida, Amerika Serikat pada Kamis 16 Mei 2024 pagi WIB.

Lionel Messi

Ketidakhadiran Messi dalam pertandingan itu dipastikan karena cedera ringan. Tata -sapaan akrab Martino- mengungkapkan tidak mau mengambil risiko untuk memainkan sang bintang dalam pertandingan itu.

“Leo merasa tidak nyaman, tapi dia berlatih setiap hari, kami melakukan tes dan semuanya hasilnya sangat bagus. Menjalani tiga pertandingan dalam seminggu, dengan dia masih kesakitan, kami merasa lebih bijaksana baginya untuk absen dalam pertandingan ini,” kata Martino dikutip dari Goal Internasional, Sabtu (18/5/2024).

Namun begitu, pria asal Argentina itu memperkirakan Messi akan bermain dalam waktu dekat. Martino mengatakan, pemain berusia 36 tahun itu bakal bermain saat Inter Miami bersua DC United pada Minggu 19 Mei 2024 pagi WIB.

“Rencananya dia (Lionel Messi) akan bermain pada hari Sabtu (Minggu), tapi kami akan menjalaninya hari demi hari,” papar Martino.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185495/lionel_messi-YDCk_large.jpg
Lionel Messi dan Inter Miami Cetak Sejarah, Pertama Kali Lolos Final Wilayah Timur MLS!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177808/lionel_messi_resmi_menjadi_top_skor_di_mls_2025-d8SG_large.jpg
Lionel Messi Jadi Top Skor MLS 2025, Bukti Belum Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/51/3134679/maarten_paes_antar_fc_dallas_menang_4_3_atas_inter_miami-0w21_large.jpg
Kisah Maarten Paes Sukses Bikin Lionel Messi Geleng-Geleng Kepala dan Buyarkan Rekor Inter Miami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/51/3066085/hasil-fc-dallas-vs-los-angeles-fc-di-mls-2024-hampir-cleansheet-maarten-paes-dkk-sikat-olivier-giroud-cs-3-1-JELFX7IOrR.jpg
Hasil FC Dallas vs Los Angeles FC di MLS 2024: Hampir Cleansheet, Maarten Paes Dkk Sikat Olivier Giroud Cs 3-1!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648717/pssi-mulai-seleksi-kandidat-pelatih-baru-timnas-indonesia-rampung-pekan-ini-dua.webp
PSSI Mulai Seleksi Kandidat Pelatih Baru Timnas Indonesia, Rampung Pekan Ini
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/pelatih_liverpool_arne_slot_foto_liverpool.jpg
Komentar Arne Slot Diserang Isu Dipecat usai Liverpool Dihajar PSV 1-4 di Anfield
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement