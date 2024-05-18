Pelatih Inter Miami Ungkap Kondisi Terkini Lionel Messi Usai Absen di Laga Kontra Orlando City

MIAMI – Pelatih Inter Miami, Gerardo Martino, mengungkap kondisi terkini Lionel Messi usai absen di lanjutan MLS 2024 kontra Orlando City. Ia memastikan La Pulga bisa comeback akhir pekan ini.

Messi absen saat Inter Miami ditahan imbang Orlando City 0-0 di pekan ke-13 Liga Amerika Serikat (MLS) 2024. Pertandingan itu digelar di Inter & Co Stadium, Florida, Amerika Serikat pada Kamis 16 Mei 2024 pagi WIB.

Ketidakhadiran Messi dalam pertandingan itu dipastikan karena cedera ringan. Tata -sapaan akrab Martino- mengungkapkan tidak mau mengambil risiko untuk memainkan sang bintang dalam pertandingan itu.

“Leo merasa tidak nyaman, tapi dia berlatih setiap hari, kami melakukan tes dan semuanya hasilnya sangat bagus. Menjalani tiga pertandingan dalam seminggu, dengan dia masih kesakitan, kami merasa lebih bijaksana baginya untuk absen dalam pertandingan ini,” kata Martino dikutip dari Goal Internasional, Sabtu (18/5/2024).

Namun begitu, pria asal Argentina itu memperkirakan Messi akan bermain dalam waktu dekat. Martino mengatakan, pemain berusia 36 tahun itu bakal bermain saat Inter Miami bersua DC United pada Minggu 19 Mei 2024 pagi WIB.

“Rencananya dia (Lionel Messi) akan bermain pada hari Sabtu (Minggu), tapi kami akan menjalaninya hari demi hari,” papar Martino.