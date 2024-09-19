Hasil Real Salt Lake vs FC Dallas di MLS 2024: Maarten Paes Dkk Kalah 2-3

UTAH – Hasil Real Salt Lake vs FC Dallas di MLS 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion America First, Utah, Amerika Serikat (AS), Kamis (19/9/2024) pagi WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 untuk tuan rumah.

Tiga gol Real Salt Lake dicetak Brayan Vera (11’) dan Anderson Julio (24’, 62’). Sedangkan, dua gol dari FC Dallas dihasilkan oleh Jesus Ferreira (45+1’) dan Alan Velasco (88’).

Jalannya Pertandingan

Kedua tim bermain sengit dengan jual beli serangan sejak menit awal. Namun sayangnya, gawang FC Dallas yang dikawal Maarten Paes harus tertinggal 0-1 dari Real Salt Lake lewat gol penalti yang dieksekusi Brayan Vera.

Alih-alih bangkit menyamakan kedudukan, FC Dallas harus kembali kecolongan pada menit ke-24. Gawang Maarten Paes dibobol oleh Anderson Julio usai memanfaatkan umpan dari kiper Gavin Beavers.

FC Dallas meningkatkan intensitas permainannya. Maarten Paes cs kerap mengancam gawang tim tuan rumah kendati belum ada yang berbuah hasil hingga laga memasuki menit ke-40.

Sampai akhirnya, FC Dallas mampu memperkecil ketertinggalannya pada menit-menit akhir atau tepatnya menit 45+1 lewat gol Jesus Ferreira. Hasilnya, FC Dallas masih tertinggal 1-2 dari Real Salt Lake di babak pertama.

Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan ritme permainannya. FC Dallas masih terus memburu gol ke gawang Real Salt Lake untuk menyamakan kedudukan.