Hasil FC Dallas vs Colorado Rapids di MLS 2024: Maarten Paes Dkk Tumbang 2-3

FRISCO – Hasil FC Dallas vs Colorado Rapids di MLS 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion FC Dallas, Frisco, Amerika Serikat (AS), itu berakhir dengan skor 2-3 untuk tim tamu.

Dua gol FC Dallas dicetak oleh Logan Farrington (6’) dan Petar Musa (66’). Sementara, tiga gol yang bersarang di gawang Maarten Paes dibuat oleh Rafael Navarro (11’, 76’) dan Darren Yapi (90+3’).

Jalannya Pertandingan

FC Dallas mampu unggul cepat atas Colorado pada awal babak pertama. Kepastian itu usai Logan Farrington mampu mencetak gol pada menit keenam.

Tim tamu tidak tinggal diam begitu saja. Sebab, mereka merespons dengan menyamakan kedudukan lewat gol Rafael Navarro pada menit ke-11.

Pada babak pertama, gawang Maarten Paes mendapatkan ancaman delapan kali dari Colorado. Sementara itu, FC Dallas melakukan tendangan ke gawang tim lawan sebanyak enak kali.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. FC Dallas dan Colorado sementara waktu harus puas bermain dengan skor imbang 1-1.

Skuad Burn -julukan FC Dallas langsung bermain agresif pada awal babak kedua. Sebab, mereka melancarkan gelombang serangan ke pertahanan Colardo.

Petar Musa berhasil memaksimalkan umpan Sam Junqua untuk menjadi gol ke gawang Colorado pada menit ke-66. Gol itu membuat FC Dallas unggul 2-1 atas tim lawan.