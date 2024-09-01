Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil FC Dallas vs Colorado Rapids di MLS 2024: Maarten Paes Dkk Tumbang 2-3

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |09:50 WIB
Hasil FC Dallas vs Colorado Rapids di MLS 2024: Maarten Paes Dkk Tumbang 2-3
FC Dallas takluk 2-3 dari Colorado Rapids dalam lanjutan MLS 2024 (Foto: Instagram/@fcdallas)
A
A
A

FRISCO – Hasil FC Dallas vs Colorado Rapids di MLS 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion FC Dallas, Frisco, Amerika Serikat (AS), itu berakhir dengan skor 2-3 untuk tim tamu.

Dua gol FC Dallas dicetak oleh Logan Farrington (6’) dan Petar Musa (66’). Sementara, tiga gol yang bersarang di gawang Maarten Paes dibuat oleh Rafael Navarro (11’, 76’) dan Darren Yapi (90+3’).

Maarten Paes

Jalannya Pertandingan

FC Dallas mampu unggul cepat atas Colorado pada awal babak pertama. Kepastian itu usai Logan Farrington mampu mencetak gol pada menit keenam.

Tim tamu tidak tinggal diam begitu saja. Sebab, mereka merespons dengan menyamakan kedudukan lewat gol Rafael Navarro pada menit ke-11.

Pada babak pertama, gawang Maarten Paes mendapatkan ancaman delapan kali dari Colorado. Sementara itu, FC Dallas melakukan tendangan ke gawang tim lawan sebanyak enak kali.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. FC Dallas dan Colorado sementara waktu harus puas bermain dengan skor imbang 1-1.

Skuad Burn -julukan FC Dallas langsung bermain agresif pada awal babak kedua. Sebab, mereka melancarkan gelombang serangan ke pertahanan Colardo.

Petar Musa berhasil memaksimalkan umpan Sam Junqua untuk menjadi gol ke gawang Colorado pada menit ke-66. Gol itu membuat FC Dallas unggul 2-1 atas tim lawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188308/lionel_messi_bantu_inter_miami_juara_mls_cup_2025-VwUG_large.jpg
Hasil Inter Miami vs Vancouver Whitecaps di Final MLS Cup 2025: Menang 3-1, Lionel Messi Cs Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185495/lionel_messi-YDCk_large.jpg
Lionel Messi dan Inter Miami Cetak Sejarah, Pertama Kali Lolos Final Wilayah Timur MLS!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177808/lionel_messi_resmi_menjadi_top_skor_di_mls_2025-d8SG_large.jpg
Lionel Messi Jadi Top Skor MLS 2025, Bukti Belum Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/51/3134679/maarten_paes_antar_fc_dallas_menang_4_3_atas_inter_miami-0w21_large.jpg
Kisah Maarten Paes Sukses Bikin Lionel Messi Geleng-Geleng Kepala dan Buyarkan Rekor Inter Miami
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653645/jadwal-lengkap-liga-champions-minggu-ini-link-nonton-liverpool-barcelona-hingga-real-madrid-di-vision-jgj.webp
Jadwal Lengkap Liga Champions Minggu Ini, Link Nonton Liverpool, Barcelona Hingga Real Madrid di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/gregoria_mariska_tunjung_kalah_dua_gim_langsung_da.jpg
Gregoria Dibungkam Ratchanok Intanon, Indonesia Tertinggal 1-2 dari Thailand di Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement