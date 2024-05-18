Phil Foden Terpilih sebagai Pemain Terbaik Liga Inggris 2023-2024

Phil Foden resmi terpilih sebagai pemain terbaik Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Peter Cziborra)

BINTANG Manchester City, Phil Foden, terpilih sebagai pemain terbaik Liga Inggris 2023-2024. Ia mengalahkan sejumlah kandidat seperti Declan Rice dan Cole Palmer.

“Pemain kami, Phil Foden, terpilih sebagai pesepakbola terbaik di Liga Inggris 2023-2024!” tulis unggahan di akun Instagram Man City @mancity, Sabtu (18/5/2024).

“Selamat Phil atas pencapaian luar biasa ini,” sambung unggahan itu.

Terpilihnya Foden sebetulnya tidak mengherankan. Kiprah pemain asal Inggris itu memang sangat mengagumkan di Liga Inggris 2023-2024.

Hingga pekan ke-37 Liga Inggris 2023-2024, Foden tercatat tampil sebanyak 34 kali. Jebolan akademi Man City itu menyumbang 17 gol dan delapan assist untuk Manchester Biru!

Sumbangsih Foden itu mampu membawa sang juara bertahan bertengger di puncak klasemen Liga Inggris 2023-2024 dengan 88 poin. Man City kini di ambang sejarah.