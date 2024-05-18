Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

3 Klub Liga Inggris Ingin Pinjam Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott dari Ipswich Town, Nomor 1 CLBK

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |16:09 WIB
3 Klub Liga Inggris Ingin Pinjam Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott dari Ipswich Town, Nomor 1 CLBK
Tiga klub Liga Inggris berminat mendatangkan Elkan Baggott pada musim panas 2024 (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

BERIKUT tiga klub Liga Inggris yang ingin pinjam pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott dari Ipswich Town. Sang pesepakbola tampaknya akan kembali disekolahkan ke klub lain.

Ipswich Town sukses meraih tiket promosi ke Premier League atau kasta teratas Liga Inggris 2024-2025. Namun, The Tractor Boys agak mustahil mempertahankan Baggott pada musim depan.

Elkan Baggott mencetak gol bagi Ipswich Town ke gawang Fulham (Foto: Ipswich Town)

Hampir pasti Ipswich menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain berpengalaman di lini belakang. Pintu bagi Baggott merasakan kasta teratas Liga Inggris bisa dikatakan tertutup.

Menjalani masa peminjaman kembali menjadi opsi terbaik. Baggott sendiri masih terikat kontrak dengan Ipswich Town hingga 30 Juni 2025.

Kebetulan, ada tiga klub Liga Inggris yang siap meminjamnya. Siapa saja ketiga klub itu? Simak ulasan berikut ini.

3 Klub Liga Inggris Ingin Pinjam Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott dari Ipswich Town

3. Northampton Town

Elkan Baggott

Klub yang berkompetisi di divisi tiga Liga Inggris ini berminat untuk meminjam Baggott. Kesempatan main mungkin akan lebih besar bagi pesepakbola berusia 21 tahun tersebut.

Musim lalu, Northampton finis di posisi 14 League One 2023-2024. Tentu, kedatangan Baggott akan menjadi tambahan kekuatan.

2. Wycombe Wanderers

Elkan Baggott

Sama seperti Northampton, Wycombe Wanderers berkompetisi di divisi tiga. Musim lalu, mereka finis di urutan 10 klasemen akhir League One 2023-2024.

Mendatangkan Baggott sebagai pinjaman tentu opsi yang bagus untuk Wycombe. Sang pemain juga akan mendapat tambahan menit bermain yang berguna.

Halaman:
1 2
      
