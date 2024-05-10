Hasil Semifinal Liga Europa 2023-2024 Semalam: Bayer Leverkusen Jumpa Atalanta di Final!

Bayer Leverkusen melaju ke final Liga Europa 2023-2024 usai mengalahkan AS Roma 4-2 secara agregat (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

HASIL semifinal Liga Europa 2023-2024 semalam sudah diketahui. Bayer Leverkusen akan berjumpa Atalanta pada partai final kompetisi tersebut musim ini.

Dua laga leg II semifinal Liga Europa 2023-2024 sudah rampung digelar Jumat (10/5/2024) dini hari WIB. Hasilnya, Bayer Leverkusen ditahan AS Roma 2-2, sementara Atalanta menang 3-0 atas Olympique Marseille.

Bermain di Stadion BayArena, Leverkusen lebih dulu tertinggal 0-2 lewat dua gol penalti Leandro Paredes (42’, 66’). Brace tersebut menghidupkan peluang Il Lupi yang tertinggal 0-2 secara agregat.

Skor imbang 2-2 membuat laga berpotensi dilanjutkan ke extra time sekaligus membuat harapan Roma melaju ke final untuk kedua kali secara beruntun menyala lagi.

Akan tetapi, gol bunuh Gianluca Mancini (82’) membuyarkan asa itu. Ditambah lagi, Josip Stanisic ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ketujuh injury time.

Laga berakhir dengan skor 2-2 di Stadion BayArena. Leverkusen sukses mempertahankan rekor tidak terkalahkan musim ini di berbagai kompetisi. Die Werkself juga menjaga harapan merengkuh treble winners.