Hasil Manchester City vs Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2023-2024: Erling Haaland Borong 4 Gol, The Citizens Menang 5-1

MANCHESTER – Manchester City pesta gol ke gawang Wolverhampton Wanderers di pekan ke-36 Liga Inggris 2023-2024, pada Minggu (5/5/2024) dini hari WIB. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan Man City lantaran memborong empat gol dalam kemenangan 5-1 yang dipetik The Citizens –julukan Man City.

Ya, Man City baru saja menang 5-1 atas tim berjuluk Wolves di Stadion Etihad. Berkat kemenangan tersebut, tim asuhan Josep Guardiola terus menempel Arsenal di klasemen Liga Inggris 2023-2024.

Arsenal tepatnya saat ini berada di urutan pertama dengan 83 poin, sementara Man City di posisi kedua dengan 82 angka. Jadi, kedua tim hanya berjarak satu poin saja dan yang menarik Man City masih menyisakan satu laga yang belum dimainkan.

Jadi, Man City sejatinya hanya menunggu waktu saja untuk bisa menggeser Arsenal dari puncak klasemen. Sebab anda Man City berhasil memetik kemenangan atas Tottenham Hotspur di laga tunda pekan ke-34, maka otomatis akan langsung melebih perolehan poin Arsenal

Jalannya Pertandingan





Bermain di hadapan pendukung sendiri, Man City tampil menggila sejak awal. Terbukti ketika laga baru berjalan 12 menit Man City langsung unggul berkat gol penalti Haaland.

Lalu Haaland menambah dua gol lagi pada menit 35 dan 45+3. Skor 3-0 pun menjadi hasil akhir di babak pertama.