Hasil Arsenal vs Bornemouth di Liga Inggris 2023-2024: Menang Telak 3-0, The Gunners Nyaman di Puncak Klasemen

Arsenal menang telak 3-0 atas Bournemouth di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)

LONDON - Arsenal menang 3-0 atas Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Emirates Stadium, Sabtu (4/5/2024).

Kemenangan itu membuat posisi Arsenal kian nyaman di puncak klasemen. The Gunners saat ini mengumpulkan 83 poin dari 36 laga yang sudah dimainkan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arsenal bermain cukup agresif melawan Bournemouth sejak awal laga. Sebab, mereka termotivasi dengan dukungan suporter dalamaga tersebut.

Tim asuhan Mikel Arteta itu pun terus menggempur pertahanan Bournemouth. Alan tetapi, pertahanan tim lawan masih cukup lugas menghalau berbagai serangan Arsenal.

The Gunners -julukan Arsenal- akhirnya bisa memecahkan kebuntuan dalam laga itu. Kepastian tersebut setelah Bukayo Saka dengan tenang mengeksekusi penalti ke gawang tim lawan pada menit ke-45.