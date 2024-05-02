Berharap Dibawa ke Piala AFF U-16 2024, Daniel Alfredo: Saya Ingin Bantu Timnas Indonesia U-16 Juara

YOGYAKARTA - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16, Daniel Alfredo tengah berusaha mencuri perhatian pelatih Nova Arianto selama menjalani pemusatan latihan (TC). Sebab ia ingin berada di skuad Timnas Indonesia U-16 yang akan tampil di Piala AFF U-16 2024.

Seperti yang diketahui, TC Timnas Indonesia U-16 tengah digelar di Yogyakarta dan akan berlangsung sampai 6 Mei 2024. Nantinya pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto akan melakukan seleksi pemain yang akan dibawanya dalam turnamen Piala AFF U-16 2024 nanti.

Gelaran Piala AFF U-16 2024 sendiri akan digelar pada 16-29 Juni 2024 mendatang. Turnamen tersebut pun akan berlangsung di Indonesia.

Jelang mendekati turnamen tersebut, Daniel Alfredo pun makin semangat menjalani TC. Apalagi ia mengatakan TC Timnas Indonesia U-16 memberikan banyak hal positif.

Sebab dari hasil TC tersebut, Daniel menilai kemampuannya dalam bermain sepakbola mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

“Tentunya di TC ini saya mengalami banyak perubahan, seperti di fisik, terus secara mental, skill individu juga dilatih, baik saat menyerang dan bertahan," kata Daniel Alfredo dilansir dari laman PSSI, Selasa (2/5/2024).