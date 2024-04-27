Timnas Indonesia U-16 dan Putri U-17 Semangati Timnas Indonesia U-23 di Piala U-23 2024: Garuda Juara!

TIMNAS Indonesia U-23 mendapat banyak dukungan di Piala Asia U-23 2024. Skuad Garuda Muda yang berhasil menembus babak semifinal diharapkan bisa terus melaju hingga merebut trofi juara.

Salah satu dukungan disampaikan para pemain Timnas Indonesia U-16 yang saat ini tengah melangsungkan pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta. Fahri Bahtiar dan rekan-rekan mendoakan agar skuad Garuda Muda diberi kelancaran dan kemenangan di babak semifinal.

"Kami dari Timnas U-16 mengucapkan selamat untuk Timnas U-23 sudah masuk semifinal (Piala Asia U-23 2024). Semoga di semifinal diberi kelancaran dan diberi kemenangan," ujar para pemain yang berkumpul di lapangan.

Tidak hanya itu, dukungan juga disampaikan para pemain Timnas Indonesia Putri U-17 yang tengah menggelar pemusatan latihan (TC). Mereka mendoakan agar pasukan Shin Tae-yong bisa merebut gelar juara di ajang Piala Asia U-23 2024 kali inmi.

"Kami dari Timnas Indonesia U-17 putri ingin menyampaikan kepada U-23 yang akan bertanding di Qatar. Semangat juara!" ujar para pemain.