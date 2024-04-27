Punya Waktu Persiapan Lebih, Timnas Indonesia U-23 Diminta Matangkan Persiapan untuk Hadapi Uzbekistan U-23

DOHA - Timnas Indonesia U-23 diuntungkan dengan waktu persiapan yang lebih lama jelang menghadapi Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, meminta Garuda Muda bisa memanfaatkan keuntungan itu untuk lebih mematangkan persiapan mereka.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- memainkan laga melawan Korea Selatan dalam perempat final, Jumat (26/4/2024) dini hari. Sementara itu, Uzbekistan melawan Arab Saudi dalam fase itu juga, Jumat (26/4/2024), malam WIB.

Arya mengatakan timnya harus melakukan persiapan dengan cukup baik untuk laga selanjutnya itu. Hal itu agar Timnas Indonesia U-23 dapat menampilkan performa terbaik agar dapat meraih hasil maksimal melawan Uzbekistan.

"Semoga nanti (persiapan maksimal, apalagi kita kan beda, atau ada waktu satu hari istirahat lebih daripada Uzbekistan," kata Arya dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Sabtu (27/4/2024).

Pria berkacamata itu mengatakan Timnas Indonesia U-23 pun harus bugar sepenuhnya untuk laga itu. Sebab, dia nilai timnya akan mendapatkan perlawanan ketat melawan Uzbekistan dalam sepanjang laga.

"Semoga ini, kita punya kelebihan dari recovery fisik kita," ucapnya.