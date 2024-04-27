Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Punya Waktu Persiapan Lebih, Timnas Indonesia U-23 Diminta Matangkan Persiapan untuk Hadapi Uzbekistan U-23

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |18:20 WIB
Punya Waktu Persiapan Lebih, Timnas Indonesia U-23 Diminta Matangkan Persiapan untuk Hadapi Uzbekistan U-23
Shin Tae-yong saat memimpin latihan Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Timnas Indonesia U-23 diuntungkan dengan waktu persiapan yang lebih lama jelang menghadapi Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, meminta Garuda Muda bisa memanfaatkan keuntungan itu untuk lebih mematangkan persiapan mereka.

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- memainkan laga melawan Korea Selatan dalam perempat final, Jumat (26/4/2024) dini hari. Sementara itu, Uzbekistan melawan Arab Saudi dalam fase itu juga, Jumat (26/4/2024), malam WIB.

Arya mengatakan timnya harus melakukan persiapan dengan cukup baik untuk laga selanjutnya itu. Hal itu agar Timnas Indonesia U-23 dapat menampilkan performa terbaik agar dapat meraih hasil maksimal melawan Uzbekistan.

"Semoga nanti (persiapan maksimal, apalagi kita kan beda, atau ada waktu satu hari istirahat lebih daripada Uzbekistan," kata Arya dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Sabtu (27/4/2024).

Pria berkacamata itu mengatakan Timnas Indonesia U-23 pun harus bugar sepenuhnya untuk laga itu. Sebab, dia nilai timnya akan mendapatkan perlawanan ketat melawan Uzbekistan dalam sepanjang laga.

"Semoga ini, kita punya kelebihan dari recovery fisik kita," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/06/11/1640935/jadwal-timnas-indonesia-vs-brasil-di-piala-dunia-u17-2025-tonton-gratis-di-sini-jmu.jpg
Jadwal Timnas Indonesia vs Brasil di Piala Dunia U-17 2025: Tonton Gratis di Sini
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/kemenpora.jpg
Kemenpora Tuntaskan Review 52 Cabor SEA Games 2025, Berapa Target Medali?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement