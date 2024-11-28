Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |09:37 WIB
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
Hwang Sun-hong mengakui kekalahan dari Timnas Indonesia U-23 meninggalkan trauma mendalam (Foto: KFA)
A
A
A

MANTAN pelatih Timnas Korea Selatan U-23, Hwang Sunn-hong mengaku kekalahan dari Timnas Indonesia U-23 meninggalkan trauma mendalam. Ia bercerita caranya bangkit setelah kekalahan memilukan di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 itu.

Hwang mengalami fase naik-turun sepanjang 2024. Pelatih berusia 56 tahun itu sempat dipercaya menukangi Timnas Korea Selatan U-23 dengan misi lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Rafael Struick mengemas dua gol di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 (Foto: AFC)

Namun ironisnya, Hwang gagal menjalankan misi karena dihadang rekan senegaranya yang melatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. Kala itu, The Taegeuk Warriors tumbang dari Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Korea Selatan U-23 tunduk dari Indoneaia U-23 melalui babak adu penalti dengan skor 2-2 (10-11). Laga yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada 26 April 2024 itu meninggalkan trauma mendalam bagi Hwang.

"Gagal lolos ke final Olimpiade membuat hatiku terluka," kata Hwang dikutip dari Naver, Kamis (28/11/2024).

Akan tetapi, pria asal Korea Selatan itu tidak menyerah. Beberapa saat setelah kekalahan memilukan itu, ia keluar dari kursi kepelatihan dan menerima tawaran dari klub Daejeon Hana Citizen.

"Namun, saya mcara terbaik untuk menyembuhkan rasa sakit itu adalah dengan mencari solusi di lapangan olahraga, jadi saya menerima tawaran menjadi pelatih di Daejeon," ungkap Hwang.

