Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024, Live di RCTI!

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbeskitan U-23 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan di babak semifinal Piala Asia U-23 2024.

Pertandingan semifinal antara Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Laga dilangsungkan pada Senin, 29 April mendatang.

Garuda Muda melaju ke babak empat besar usai tampil mengejutkan di perempatfinal. Timnas Indonesia U-23 diluar dugaan berhasil menyingkirkan calon kuat juara yakni Korea Selatan U-23.

Bermain imbang 2-2 di waktu normal, pasukan Shin Tae-yong memastikan kemenangan lewat babak adu penalti. Timnas Indonesia U-23 menang 11-10 di babak tos-tosan.

Namun, para penggawa Garuda Muda tidak boleh larut dalam euforia kemenangan atas Korea Selatan U-23. Pratama Arhan dan rekan-rekan harus segera mengalihkan fokus mereka untuk menghadapi Uzbekistan U-23 di babak semifinal.