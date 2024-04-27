Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024, Live di RCTI!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |17:25 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024, Live di RCTI!
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbeskitan U-23 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan di babak semifinal Piala Asia U-23 2024.

Pertandingan semifinal antara Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Laga dilangsungkan pada Senin, 29 April mendatang.

Garuda Muda melaju ke babak empat besar usai tampil mengejutkan di perempatfinal. Timnas Indonesia U-23 diluar dugaan berhasil menyingkirkan calon kuat juara yakni Korea Selatan U-23.

Bermain imbang 2-2 di waktu normal, pasukan Shin Tae-yong memastikan kemenangan lewat babak adu penalti. Timnas Indonesia U-23 menang 11-10 di babak tos-tosan.

Namun, para penggawa Garuda Muda tidak boleh larut dalam euforia kemenangan atas Korea Selatan U-23. Pratama Arhan dan rekan-rekan harus segera mengalihkan fokus mereka untuk menghadapi Uzbekistan U-23 di babak semifinal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/06/11/1641017/biodata-mike-rajasa-hoppenbrouwers-kiper-calon-bintang-timnas-indonesia-u17-berdarah-mamasa-aph.jpg
Biodata Mike Rajasa Hoppenbrouwers, Kiper Calon Bintang Timnas Indonesia U-17 Berdarah MamasaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/04/03/del_piero.jpg
Del Piero Kirim Kritik Tajam ke Spalletti saat Juventus Ditahan Sporting Lisbon di Liga Champions
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement