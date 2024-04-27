JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Uzbeskitan U-23 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan di babak semifinal Piala Asia U-23 2024.
Pertandingan semifinal antara Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Laga dilangsungkan pada Senin, 29 April mendatang.
Garuda Muda melaju ke babak empat besar usai tampil mengejutkan di perempatfinal. Timnas Indonesia U-23 diluar dugaan berhasil menyingkirkan calon kuat juara yakni Korea Selatan U-23.
Bermain imbang 2-2 di waktu normal, pasukan Shin Tae-yong memastikan kemenangan lewat babak adu penalti. Timnas Indonesia U-23 menang 11-10 di babak tos-tosan.
Namun, para penggawa Garuda Muda tidak boleh larut dalam euforia kemenangan atas Korea Selatan U-23. Pratama Arhan dan rekan-rekan harus segera mengalihkan fokus mereka untuk menghadapi Uzbekistan U-23 di babak semifinal.