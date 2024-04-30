Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Tottenham Hotspur vs Arsenal: Menang Tipis, Mikel Arteta Tak Puas dengan Permainan The Gunners

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |02:07 WIB
Tottenham Hotspur vs Arsenal: Menang Tipis, Mikel Arteta Tak Puas dengan Permainan The Gunners
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Mikel Arteta menyebut Arsenal mempersulit diri sendiri. The Gunners -julukan Arsenal- sempat unggul 3-0 atas Tottenham Hotspur pada babak pertama tetapi kemasukan dua gol pada babak kedua.

Arsenal berhasil meraih kemenangan 3-2 atas Tottenham Hotspur dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023/2024. Duel bertajuk Derby London Utara itu berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, Minggu (28/4/2024) malam WIB.

Pierre-Emile Hojbjerg (15'GBD), Bukayo Saka (27'), dan Kai Havertz (38') menjadi pencetak gol Arsenal. Sedangkan, Tottenham Hotspur hanya bisa membalas melalui Cristian Romero (64') dan Son Heung-min (87'P).

Kemenangan atas Tottenham Hotspur membuat Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 80 poin dari 35 pertandingan. Mereka memimpin satu poin dari Manchester City di posisi kedua yang baru memainkan 34 laga.

Sementara Mikel Arteta mengatakan para pemain Arsenal mengetahui setiap pertandingan harus dimenangkan karena sedang dalam persaingan mendapatkan gelar Liga Inggris. Selain itu, ia menjelaskan tim-tim besar mengalami kesulitan saat bermain di Tottenham Hotspur Stadium.

"Anda datang ke sini dengan mengetahui bahwa Anda harus memenangkan setiap pertandingan. Anda (mencoba) untuk memenangkan liga. Anda datang ke tempat rival Anda di tempat ini, di mana Anda tahu apa yang telah terjadi pada tim-tim besar lainnya di sini, dan Anda harus tampil dan memenangkan pertandingan," kata Mikel Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal, Senin (29/4/2024).

