Hasil Juventus vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024: Banyak Peluang, Laga Berakhir 0-0

TURIN – Hasil Juventus vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Allianz, Turin, Italia, Minggu (28/4/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Beragam peluang didapat Juventus sepanjang 90 menit. Namun, kiper kedua Milan, Marco Sportiello, tampil brilian di bawah mistar gawang sehingga laga selesai tanpa adanya gol.

Jalannya Pertandingan

Butuh menang, Juventus tampil garang di awal-awal laga. Dusan Vlahovic sudah mengancam di menit kedelapan ketika tembakannya dari dalam kotak penalti bisa ditangkap Sportiello.

Selang tujuh menit, gantian sepakan Federico Gatti yang mengancam, meski melambung. Milan bukannya tanpa peluang. Olivier Giroud mencoba peruntungan tetapi tendangannya di menit ke-29 melebar dari target.

Setelah itu, laga berjalan datar karena kedua kesebelasan bermain taktis. Peluang lagi baru didapat Juventus di injury time ketika eksekusi tendangan bebas Vlahovic ditepis Sportiello! Skor 0-0 tercipta saat turun minum.

Usai rehat, Juventus kembali mengancam duluan. Tendangan keras Filip Kostic bisa ditepis di menit ke-50. Bola muntah kemudian disepak Danilo tetapi Sportiello lagi-lagi dengan brilian menghalaunya dari jarak dekat!

Milan bukannya tanpa peluang, tetapi sepakan jarak jauh Ruben Loftus-Cheek melebar tipis di menit ke-66. Kemudian, Juventus juga mengintip di menit ke-73 lewat sundulan Arkadiusz Milik dari jarak dekat yang bisa ditangkap Sportiello.