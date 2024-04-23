Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Curhat Pedih Stefano Pioli Lihat Inter Milan Rayakan Juara Liga Italia 2023-2024 di San Siro Usai Bungkam AC Milan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |09:35 WIB
Curhat Pedih Stefano Pioli Lihat Inter Milan Rayakan Juara Liga Italia 2023-2024 di San Siro Usai Bungkam AC Milan
Stefano Pioli kala mendampingi AC Milan berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN – Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, curhat pedih usai melihat Inter Milan rayakan gelar juara Liga Italia 2023-2024 di San Siro. Hal itu menjadi lebih menyesakkan karena terjadi usai Inter Milan membungkam AC Milan dalam laga lanjutan Liga Italia 2023-2024.

Ya, Rossoneri -julukan AC Milan- kalah 1-2 saat menjamu Inter Milan di Stadion San Siro, Selasa (23/4/2024) dini hari WIB. Laga bertajuk Derby della Madonnina itu berjalan panas dengan diwarnai tiga kartu merah pada menit-menit akhir.

Inter Milan juara Liga Italia 2023-2024

AC Milan dapat dua kartu merah melalui Theo Hernandez dan Davide Calabria. Sementara itu, kartu merah Inter Milan didapat oleh Denzel Dumfries.

Untuk dua gol kemenangan Nerazzurri -julukan Inter Milan, ini dicetak Francesco Acerbi (18’) dan Marcus Thuram (49’). Lalu, satu gol tuan rumah dicetak Fikayo Tomori di menit ke-80.

Usai laga, Pioli mengaku telah mencoba untuk membangkitkan mental pemainnya untuk bisa memenangkan laga tersebut. Namun nyatanya, AC Milan lagi-lagi belum bisa menaklukkan Inter Milan. Pahitnya, mereka harus melihat sang rival merayakan gelar Scudetto-nya musim ini di San Siro.

“Saya mencoba untuk meningkatkan moral para pemain, karena jelas ini adalah kekalahan yang menyakitkan bagi semua yang ada di baliknya,” ujar Pioli, dilansir dari Football Italia, Selasa (23/4/2024).

“Saya berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan para pemain saya, karena kami harus mengakhiri musim dengan baik. Sayangnya, kami kembali tidak mampu meraih hasil imbang dalam derby ini,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/51/1639033/aftermatch-ketika-olahraga-fashion-dan-kebudayaan-bertemu-di-runway-jfw-2026-xvs.webp
Aftermatch: Ketika Olahraga, Fashion, dan Kebudayaan Bertemu di Runway JFW 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Sabar/Reza Kunci Tiket ke BWF World Tour Finals usai Tembus Semifinal Hylo Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement