Curhat Pedih Stefano Pioli Lihat Inter Milan Rayakan Juara Liga Italia 2023-2024 di San Siro Usai Bungkam AC Milan

MILAN – Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, curhat pedih usai melihat Inter Milan rayakan gelar juara Liga Italia 2023-2024 di San Siro. Hal itu menjadi lebih menyesakkan karena terjadi usai Inter Milan membungkam AC Milan dalam laga lanjutan Liga Italia 2023-2024.

Ya, Rossoneri -julukan AC Milan- kalah 1-2 saat menjamu Inter Milan di Stadion San Siro, Selasa (23/4/2024) dini hari WIB. Laga bertajuk Derby della Madonnina itu berjalan panas dengan diwarnai tiga kartu merah pada menit-menit akhir.

AC Milan dapat dua kartu merah melalui Theo Hernandez dan Davide Calabria. Sementara itu, kartu merah Inter Milan didapat oleh Denzel Dumfries.

Untuk dua gol kemenangan Nerazzurri -julukan Inter Milan, ini dicetak Francesco Acerbi (18’) dan Marcus Thuram (49’). Lalu, satu gol tuan rumah dicetak Fikayo Tomori di menit ke-80.

Usai laga, Pioli mengaku telah mencoba untuk membangkitkan mental pemainnya untuk bisa memenangkan laga tersebut. Namun nyatanya, AC Milan lagi-lagi belum bisa menaklukkan Inter Milan. Pahitnya, mereka harus melihat sang rival merayakan gelar Scudetto-nya musim ini di San Siro.

“Saya mencoba untuk meningkatkan moral para pemain, karena jelas ini adalah kekalahan yang menyakitkan bagi semua yang ada di baliknya,” ujar Pioli, dilansir dari Football Italia, Selasa (23/4/2024).

“Saya berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan para pemain saya, karena kami harus mengakhiri musim dengan baik. Sayangnya, kami kembali tidak mampu meraih hasil imbang dalam derby ini,” sambungnya.