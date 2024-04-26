Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Korea Selatan Sebut Joget Ernando Ari Sutaryadi Ledek Penggawa Taeguk Warriors

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |09:23 WIB
Media Korea Selatan Sebut Joget Ernando Ari Sutaryadi Ledek Penggawa <i>Taeguk Warriors</i>
Ernando Ari berjoget di depan penggawa Timnas Korea Selatan U-23 yang gagal melakukan penalti (Foto: Twitter/@BolaBolaAja)
A
A
A

MEDIA Korea Selatan, Chosun, menyebut aksi joget kiper Timnas Indonesia U-23 Ernando Ari Sutaryadi sebagai bentuk ejekan terhadap Lee Kang-hee. Akibat aksinya itu, sang penjaga gawang diberi kartu kuning.

Timnas Indonesia U-23 sukses mengalahkan Timnas Korea Selatan U-23 via adu penalti 11-10 usai imbang 2-2 sepanjang 120 menit di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Laga tersebut berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat (26/4/2024) dini hari WIB.

Rafael Struick mengemas dua gol di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 (Foto: AFC)

Dua gol Indonesia diborong Rafael Struick (15’, 45+3’). Sementara itu, Korea Selatan mengemas gol via bunuh diri Komang Teguh (45’) dan Jeong San-bin (84’).

Skor 2-2 tercipta di akhir waktu normal. Kedudukan bahkan bertahan setelah memainkan 30 menit babak tambahan. Alhasil, pemenang mesti ditentukan via adu tendangan penalti.

Sepuluh eksekutor di kubu Korea Selatan dan Indonesia sama-sama menjalankan tugas dengan baik. Namun, algojo ke-11 The Taegeuk Warriors, Lee Kang-hee, gagal menaklukkan Ernando!

Kiper Persebaya Surabaya itu dengan brilian menepis bola tendangan Lee. Kemenangan Indonesia lalu dipastikan oleh eksekusi Pratama Arhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640241/liverpool-pede-tenggelamkan-real-madrid-di-anfield-ini-buktinya-uxx.webp
Liverpool Pede Tenggelamkan Real Madrid di Anfield, Ini Buktinya...
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Terungkap Pesan Tegas Nova Arianto yang Bikin Timnas Indonesia U-17 Tampil Beda di Babak Kedua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement