Media Korea Selatan Sebut Joget Ernando Ari Sutaryadi Ledek Penggawa Taeguk Warriors

Ernando Ari berjoget di depan penggawa Timnas Korea Selatan U-23 yang gagal melakukan penalti (Foto: Twitter/@BolaBolaAja)

MEDIA Korea Selatan, Chosun, menyebut aksi joget kiper Timnas Indonesia U-23 Ernando Ari Sutaryadi sebagai bentuk ejekan terhadap Lee Kang-hee. Akibat aksinya itu, sang penjaga gawang diberi kartu kuning.

Timnas Indonesia U-23 sukses mengalahkan Timnas Korea Selatan U-23 via adu penalti 11-10 usai imbang 2-2 sepanjang 120 menit di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Laga tersebut berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat (26/4/2024) dini hari WIB.

Dua gol Indonesia diborong Rafael Struick (15’, 45+3’). Sementara itu, Korea Selatan mengemas gol via bunuh diri Komang Teguh (45’) dan Jeong San-bin (84’).

Skor 2-2 tercipta di akhir waktu normal. Kedudukan bahkan bertahan setelah memainkan 30 menit babak tambahan. Alhasil, pemenang mesti ditentukan via adu tendangan penalti.

Sepuluh eksekutor di kubu Korea Selatan dan Indonesia sama-sama menjalankan tugas dengan baik. Namun, algojo ke-11 The Taegeuk Warriors, Lee Kang-hee, gagal menaklukkan Ernando!

Kiper Persebaya Surabaya itu dengan brilian menepis bola tendangan Lee. Kemenangan Indonesia lalu dipastikan oleh eksekusi Pratama Arhan.