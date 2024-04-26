Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sedih Pulangkan Korea Selatan U-23, Shin Tae-yong: Tanggung Jawab sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |09:01 WIB
Sedih Pulangkan Korea Selatan U-23, Shin Tae-yong: Tanggung Jawab sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
Shin Tae-yong merasa sedih sudah menyingkirkan Timnas Korea Selatan U-23 (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

DOHA - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, merasa senang sekaligus sedih ketika timnya berhasil menyingkirkan Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Walau begitu, ia mengakui ini merupakan tanggung jawab profesional seorang pelatih.

Timnas Indonesia U-23 baru saja mengalahkan Korea Selatan U-23 lewat babak adu penalti dengan skor 2-2 (11-10) di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Pertandingan sengit itu berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat (26/4/2024) dini hari WIB.

Rafael Struick mengemas dua gol di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 (Foto: AFC)

Dua gol di waktu normal untuk Garuda Muda dicatatkan oleh dua sepakan ciamik dari Rafael Struick (15’, 45+3’). Sedangkan, Korea Selatan U-23 membalaskan via gol bunuh diri Komang Teguh (45’) dan Jeong Sang-bin (84’).

Di babak adu penalti, sebelas penendang Garuda Muda sukses menuntaskan tugasnya dengan baik. Tendangan terukur dari Pratama Arhan kemudian mengakhiri drama adu penalti untuk kemenangan Timnas Indonesia U-23 dengan skor 11-10.

Shin mengaku perasaannya campur aduk ketika berhasil mengantar Timnas Indonesia U-23 tembus semifinal. Namun begitu, pelatih asal Korea Selatan itu merasa lega karena bisa bersikap profesional sebagai pelatih Garuda Muda.

“Sejujurnya saya merasa senang, tetapi pada saat yang sama saya juga merasa sedikit sedih. Bagaimanapun pemenang sudah ditentukan,” ungkap Shin dalam konferensi pers usai laga, Jumat (26/4/2024).

