HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ernando Ari Terpilih sebagai Pemain Terbaik Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |08:27 WIB
Ernando Ari Terpilih sebagai Pemain Terbaik Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23
Ernando Ari menjadi man of the match laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 (Foto: AFC)
DOHA - Penjaga gawang Timnas Indonesia U-23, Ernando Ari Sutaryadi, menjadi pemain terbaik atau Man of The Match di laga melawan Timnas Korea Selatan U-23. Ia terpilih setelah tampil mengesankan sepanjang pertandingan.

Timnas Indonesia U-23 baru saja mengalahkan Korea Selatan U-23 lewat babak adu penalti dengan skor 2-2 (11-10) di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Pertandingan sengit itu berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat (26/4/2024) dini hari WIB.

Ernando Ari berjoget usai menepis tendangan penalti pemain Timnas Korea Selatan U-23 (Foto: Twitter/@BolaBolaAja)

Dua gol di waktu normal untuk Garuda Muda dicatatkan oleh Rafael Struick (15’, 45+3’). Sedangkan, Korea Selatan U-23 membalaskan via gol bunuh diri Komang Teguh (45’), dan Jeong Sang-bin (84’).

Di babak adu penalti, sebelas penendang Garuda Muda sukses menuntaskan tugasnya dengan baik. Tendangan terukur dari Pratama Arhan kemudian mengakhiri drama adu penalti untuk kemenangan Timnas Indonesia U-23 dengan skor 11-10.

Ernando menjadi sosok kunci bagi Garuda Muda dalam pertandingan tersebut. Melansir Sofa Score, pemain Persebaya Surabaya itu sukses mencatatkan satu penyelamatan penting, serta menggagalkan dua tendangan penalti pemain Korea Selatan U-23.

Pemain berusia 22 tahun itu pun dinobatkan sebagai man of the match dalam pertandingan tersebut. Melansir unggahan akun Instagram Timnas Indonesia (@timnas.indonesia), Jumat (26/4/2024), sosok Ernando langsung dibanjiri pujian karena penampilan solidnya.

