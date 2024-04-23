Penyebab Manchester United Susah Payah Lolos ke Final Piala FA 2023-2024

PENYEBAB Manchester United susah payah lolos ke final Piala FA 2023-2024 menarik diulas. Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, mengakui Man United tak tampil apik dalam laga itu.

Ya, Man United sukses merebut tiket final Piala FA 2023-2024 usai harus bertarung hingga babak adu penalti untuk mengalahkan Coventry. Laga semifinal yang digelar di Stadion Wembley, Minggu 21 April 2024 malam WIB itu berakhir dengan skor 3-3 (4-2).

Erik Ten Hag mengatakan Man United memang menang dalam laga itu, tetapi tidak tampil apik. Hal itu membuatnya agak kecewa dengan performa The Red Devils -julukan Manchester United.

"Perasaannya campur aduk. Cara kami melakukannya tidak baik. Kami seharusnya bisa mengelolanya dengan lebih baik, namun ini adalah performa yang luar biasa," kata Erik Ten Hag, dilansir dari laman Manchester United, Selasa (23/4/2024).