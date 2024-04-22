Ahli Sepakbola Amerika Serikat Soroti Lemparan Maut Pratama Arhan di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Yordania hingga Bawa-Bawa Manchester United

AHLI sepakbola asal Amerika Serikat, Ben Griffis, menyoroti lemparan maut pemain Timnas Indonesia U-23 Pratama Arhan. Bahkan, pengamat tersebut sampai membawa-bawa klub asal Inggris, Manchester United.

Seperti diketahui, lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan kembali memakan korban. Kali ini, giliran Timnas Yordania U-23 yang merasakan betapa mengerikannya lemparan ke dalam bek kiri tim K1 League 2024, Suwon FC tersebut.

Bertanding di Abdullah bin Khalifa Stadium, Qatar, Minggu 22 April 2024 malam WIB, Pratama Arhan sukses menjadi prahara bagi lini pertahanan The Chivalrous -julukan Timnas Yordania U-23- sepanjang pertandingan dengan lemparan ke dalam mautnya.

Saat laga baru berjalan 8 menit, lemparan maut Pratama Arhan sempat masuk ke dalam gawang Timnas Yordania U-23. Sayangnya, gol lemparan ke dalam tersebut dinyatakan tidak sah karena bola tidak menyentuh siapa pun sebelum masuk ke dalam gawang.

Sepanjang pertandingan, Pratama Arhan pun terus menerus menebar ancaman dengan lemparannya. Hingga puncaknya pada menit 86, lemparan maut dari suami Azizah Salsha itu akhirnya membuahkan hasil.

Menjadi algojo lemparan dari sisi kanan pertahanan Timnas Yordania U-23, Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam jarak jauh yang langsung mengarah ke kotak penalti. Hal ini membuat lini pertahanan lawan kalang kabut.