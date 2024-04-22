Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Terang-terangan Puji Kehebatan Timnas Indonesia U-23 hingga Doakan Lolos Olimpiade Paris 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |12:41 WIB
Media Malaysia Terang-terangan Puji Kehebatan Timnas Indonesia U-23 hingga Doakan Lolos Olimpiade Paris 2024!
Media Malaysia doakan Timnas Indonesia U-23 lolos Olimpiade Paris 2024. (Foto: AFC)
MEDIA Malaysia, @Onefootball.M, terang-terangan memuji Timnas Indonesia U-23 yang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Mereka bahkan mendoakan Timnas Indonesia U-23 lolos ke Olimpiade Paris 2024, mengingat dua langkah lagi skuad Garuda Muda ambil bagian di Piala Dunia-nya level U-23 tersebut.

Timnas Indonesia U-23 baru saja memastikan tempat di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Shin Tae-yong menghajar Timnas Yordania U-23 dengan skor 4-1 di matchday pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024, Senin (22/4/2024).

Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)

Alhasil, skuad Garuda Muda finis sebagai runner-up Grup A dengan enam angka. Marselino Ferdinan dan kawan-kawan hanya terpaut satu angka dari Timnas Qatar U-23 yang finis sebagai juara grup.

Lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sekaligus mendekatkan Timnas Indonesia U-23 ke Olimpiade Paris 2024. Sekadar diketahui, tim-tim yang finis di posisi satu, dua dan tiga Piala Asia U-23 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Sementara itu, tim yang finis di posisi empat Piala Asia U-23 2024, akan tampil di babak playoff kontra wakil Afrika, Guinea. Jika ingin lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024, Timnas Indonesia U-23 wajib lolos ke final Piala Asia U-23 2024.

Sementara jika rontok di semifinal Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 wajib memenangkan babak perebutan posisi tiga jika ingin tampil di Olimpiade Paris 2024. Jika pun kalah di perebutan posisi tiga, Justin Hubner dan kawan-kawan wajib menang saat tampil di babak playoff kontra Guinea.

