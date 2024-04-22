Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 Setelah Nathan Tjoe-A-On Dipastikan Absen di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |12:11 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 Setelah Nathan Tjoe-A-On Dipastikan Absen di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024
Berikut prediksi line up Timnas Indonesia U-23 setelah Nathan Tjoe-A-On dipastikan absen di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)
PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 setelah Nathan Tjoe-A-On dipastikan absen di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, mengonfirmasi Nathan Tjoe-A-On hanya bisa memperkuat Timnas Indonesia U-23 hingga kelar fase grup Piala Asia U-23 2024.

Hal itu sesuai lobi yang dilancarkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kepada klub Nathan Tjoe-A-On, yakni SC Heerenveen. Menurut Arya Sinulungga, SC Heerenveen awalnya keberatan melepas Nathan Tjoe-A-On, mengingat Piala Asia U-23 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA.

Nathan Tjoe gagal perkuat Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024

(Nathan Tjoe gagal perkuat Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Namun, setelah dilakukan lobi, SC Heerenveen akhirnya bersedia meminjamkan Nathan Tjoe-A-On ke Timnas Indonesia U-23 selama seminggu. Kebetulan dalam periode 15 hingga 21 April 2024, SC Heerenveen tidak ada pertandingan.

Setelah bermain brilian di tiga laga yang dijalani Timnas Indonesia U-23 di Grup A Piala Asia U-23 2024 pada 15-21 April 2024, sekaligus membantu skuad Garuda Muda lolos Perempatfinal, Nathan Tjoe-A-On harus rela pulang ke Belanda.

Ia pun absen saat Timnas Indonesia U-23 bersua Korea Selatan U-23 atau Jepang U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB.

“Memang kemarin, kita melobi klubnya Nathan. Dari hasil lobi tersebut, mereka (SC Heerenveen) berat betul melepas Nathan. Saat itu, pak Ketua (Erick Thohir) meminta minimal Nathan bisa main hingga Timnas Indonesia U-23 lolos ke Perempatfinal, mengingat target awal kita di situ,” kata Arya Sinulingga dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Senin (22/4/2024).

1 2
      
