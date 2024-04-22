3 Pemain Timnas Indonesia U-23 Disanjung Jay Idzes Usai Bantai Yordania 4-1 di Piala Asia U-23 2024

3 pemain Timnas Indonesia U-23 disanjung habis Jay Idzes usai bantai Timnas Yordania U-23 4-1 di Piala Asia U-23 2024. Ketiga pemain itu adalah Marselino Ferdinan, Rizky Ridho, dan Witan Sulaeman.

Ya, bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, menyoroti khusus gol Witan Sulaeman saat Timnas Indonesia U-23 membungkam Yordania di laga ketiga Grup A Piala Asia U-23 2024. Gol yang dicetak pemain milik Bhayangkara FC itu merupakan kerja sama antara Marselino Ferdinan dan Rizky Ridho.

Bertanding di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Minggu (21/4/2024) malam WIB, Timnas Indonesia U-23 berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Yordania dengan skor 4-1. Pesta gol kemenangan Timnas Indonesia U-23 dibuat oleh Marselino Ferdinan (23'P, 70'), Witan Sulaeman (40'), dan Komang Teguh (86').

Sementara Yordania U-23, mereka hanya bisa memperkecil kekalahan lewat gol bunuh diri Justin Hubner. Gol itu tercipta pada menit ke-79.

Gol kedua Timnas Indonesia U-23 merupakan hasil kerja sama tiga pemain. Marselino Ferdinan membawa bola dari sisi kiri pertahanan Yordania dan melepaskan umpan ke Rizky Ridho yang naik untuk membantu serangan Timnas Indonesia U-23.

Rizky Ridho yang membuka ruang di luar kotak penalti pun berhasil menarik perhatian pemain bertahan Yordania untuk melepaskan umpan terobosan. Alhasil, Witan Sulaeman tak mendapatkan penjagaan ketat dan berhasil mendapatkan bola.