HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid vs Barcelona: Los Blancos Bidik Poin Penuh demi Gelar Juara Liga Spanyol 2023-2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |01:35 WIB
Real Madrid vs Barcelona: Los Blancos Bidik Poin Penuh demi Gelar Juara Liga Spanyol 2023-2024
Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID – Carlo Ancelotti meminta Real Madrid meraih poin penuh saat menghadapi Barcelona. Tiga poin di laga kandang kali ini akan berperan penting untuk memuluskan jalan Los Blancos dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol 2023-2024.

Real Madrid akan menjamu Barcelona di Santiago Bernabeu dalam laga pekan ke-32 Liga Spanyol 2023/2024. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu (21/4/2024). Pukul 02.00 WIB.

Los Blancos -julukan Madrid- dalam posisi yang lebih perkasa dengan menduduki puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2023/2024 dengan raihan 78 poin dari 31 laga. Mereka unggul delapan poin dari Barcelona yang mmebuntuti di tempat kedua.

Dengan tujuh laga tersisa, kemenangan atas Blaugrana -julukan Barcelona jelas akan semakin memperbesar peluang Madrid untuk menyabet gelar juara Liga Spanyol 2023/2024. Ancelotti pun sadar betul dengan hal tersebut, tetapi dia menilai Robert Lewandowski dkk bakal memberikan perlawanan sengit seperti biasanya.

“Ini adalah peluang besar bagi kami untuk semakin dekat memenangkan Liga Spanyol, tapi kami tahu ini sulit karena Barcelona adalah tim yang sangat kompetitif,” kata Ancelotti dilansir dari France24, Minggu (21/4/2024).

"Kami sangat dekat (jadi juara) jika kami mampu menang. Ini akan menjadi El Clasico yang biasa, sebuah pertandingan yang penuh perjuangan dan seimbang,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
