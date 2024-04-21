Liga Spanyol 2023-2024: Carlo Ancelotti Bicara Persaingan Real Madrid dan Barcelona untuk Gelar Juara

MADRID – Carlo Ancelotti menyinggung perburuan gelar menjelang Real Madrid berhadapan dengan Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024. Pertandingan bertajuk El Clasico itu akan sangat berpengaruh pada persaingan kedua tim dalam meraih gelar Liga Spanyol musim ini.

Los Blancos -julukan Real Madrid- akan menjamu Barcelona di pekan ke-32 Liga Spanyol 2023-2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol pada Senin (22/4/2024) mendatang.

Hasil pertandingan itu akan membuat jarak poin kedua tim berubah. Saat ini, Real Madrid masih memuncaki klasemen sementara dengan perolehan 78 poin. Mereka unggul delapan poin dari Barcelona.

Dengan tujuh pertandingan tersisa (termasuk El Clasico), maka pertandingan besok akan sangat berpengaruh untuk kedua tim. Ancelotti optimistis, Real Madrid sudah sangat dekat dengan gelar Liga Spanyol 2023-2024.

“Kami sudah sangat dekat (dengan gelar Liga Spanyol), ketika kami akan bermain melawan tim yang sangat kompetitif,” kata Ancelotti dikutip dari Marca, Sabtu (20/4/2024).

Walau demikian, pelatih berpaspor Italia itu mewaspadai Barcelona yang terus berkembang. Sebab itu, Don Carlo -julukan Carlo Ancelotti- memberi sinyal Real Madrid akan bermain habis-habisan dalam El Clasico mendatang.