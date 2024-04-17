Jude Bellingham Bongkar Kunci agar Real Madrid Tumbangkan Manchester City di Perempatfinal Liga Champions 2023-2024

PEMAIN andalan Real Madrid, Jude Bellingham, membongkar kunci agar Los Blancos -julukan Real Madrid- menang atas Manchester City di leg II perempatfinal Liga Champions 2023-2024 yang dilangsungkan di Stadion Etihad, Kamis (18/4/2024) dini hari WIB.

Gelandang asal Inggris itu mengatakan, Real Madrid wajib tampil kompak untuk menumbangkan The Citizens -julukan Manchester City. Sebab, jika tidak tampil padu, hampir tak ada celah bagi Real Madrid untuk mengalahkan sang lawan.

(Real Madrid vs Manchester City sama kuat 3-3 di leg I. (Foto: REUTERS)

Sebelumnya di leg I perempatfinal yang digelar di markas Real Madrid, skor sama kuat 3-3. Karena itu, Manchester City berada di atas angin untuk lolos ke perempatfinal, mengingat laga dini hari nanti digelar di kandang sendiri.

"Kami harus menyerang sebagai sebuah tim dan bertahan sebagai sebuah tim. Kami harus berani dan tampil dengan gaya permainan kami," kata Jude Bellingham dikutip dari laman resmi Manchester City, Rabu (17/4/2024).

Gelandang berusia 20 tahun itu mengatakan Real Madrid tak boleh fokus hanya ke satu pemain saja. Sebab, jika begitu, 10 pemain Manchester City lainnya akan membuat masalah.