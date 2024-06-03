Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa

LONDON - Gelandang Real Madrid, Toni Kroos menutup karier sebagai seorang pesepakbola profesional dengan manis. Sebab, dia membawa Los Blancos menjadi juara Liga Champions 2023-2024.

Real Madrid memastikan gelar juara usai menang 2-0 atas Borussia Dortmund dalam laga final Liga Champions 2023-2024. Laga itu dimainkan di Stadion Wembley, Minggu (2/6/2024).

Toni Kroos mengatakan sangat bahagia karena gelar juara itu sebagai penutup kariernya. Oleh dikarenakan, tidak akan lagi merasakan euforia menjadi juara ajang bergengsi di Eropa tersebut.

"Hari ini saya ingin mengucapkan selamat tinggal pada kemenangan di Liga Champions ini," kata Toni Kroos dilansir dari Tuttomercato, Minggu (2/6/2024).

Pemain asal Jerman itu mengatakan saat-saat pensiun dan Real Madrid menjadi juara Liga Champions akan menjadi kenangan manis buatnya. Dia senang rencananya dapat berjalan dengan baik sejauh ini.

"Ini memiliki arti yang luar biasa bagi saya. Semuanya berjalan baik," ujarnya.