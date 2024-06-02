Daftar Juara Liga Champions Sepanjang Masa: Real Madrid Punya 15 Trofi, Unggul Jauh dari Posisi 2!

DAFTAR juara Liga Champions sepanjang masa akan diulas Okezone. Real Madrid yang sudah memiliki 15 trofi kini unggul jauh dari klub di posisi kedua dalam daftar juara.

Ya, Real Madrid baru saja menambah koleksi gelar juaranya di pentas Liga Champions pada musim 2023-2024 ini. Klub berjuluk Los Blancos itu memastikan diri jadi kampiun di Liga Champions usai mengalahkan Borussia Dortmund di partai final.

Berlaga di Stadion Wembley, London, Inggris, Minggu (2/6/2024) dini hari WIB, pasukan Carlo Ancelotti sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0. Kedua gol itu tercipta di babak kedua lewat aksi Dani Carvajal (74’) dan Vinicius Jr (83’).

Hasil tersebut membuat Madrid makin mengukuhkan diri sebagai klub tersukses di ajang liga Champions. Sebab, mereka kini sudah mengumpulkan total 15 gelar juara di ajang sepakbola paling bergengsi antar klub Eropa itu.

Madrid tercatat total sudah 18 kali lolos ke final Liga Champions. Hanya tiga kali saja mereka gagal merebut gelar juara, sementara di 15 final lainnya Madrid selalu berhasil meraih kejayaan.

Sebelum musim ini, Los Blancos angkat trofi juara pada musim 1955-1956, 1956-1957, 1957-1958, 1958-1959, 1959-1960, 1965-1966, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, serta 2021-2022. Perolehan trofi Madrid pun unggul jauh dari tim yang mengekor di posisi kedua.

Dalam daftar juara Liga Champions sepanjang masa, ada AC Milan yang menempati posisi kedua. Mereka total telah 7 kali meraih gelar juara Liga Champions. Gelar terakhir kali didapat pada musim 2006-2007. Dengan begitu, AC Milan terpaut hingga 8 gelar juara dari Madrid.

Beralih ke posisi ketiga, ada Bayern Munich. Mereka terpaut satu trofi saja dari AC Milan karena sudah mengumpulkan 6 gelar juara yang didapat pada musim 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 2000-2001, 2012-2013, dan 2019-2020.

Kemudian, mengekor Bayern Munich, ada Liverpool di tempat keempat. Mereka total sudah 6 kali juga meraih gelar juara di Liga Champions dari 10 kali lolos ke partai final.