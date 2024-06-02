Advertisement
LIGA CHAMPION

Presiden Real Madrid Tanggapi Rumor Kylian Mbappe Usai Los Blancos Sabet Gelar Juara Liga Champions 2023-2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |05:50 WIB
Presiden Real Madrid Tanggapi Rumor Kylian Mbappe Usai Los Blancos Sabet Gelar Juara Liga Champions 2023-2024
Kylian Mbappe kala membela PSG. (Foto: Reuters)
A
A
A

PRESIDEN Real Madrid, Florentino Perez, tanggapi rumor Kylian Mbappe gabung ke timnya. Hal ini disampaikan usai Los Blancos -julukan Real Madrid- sukses menyabet gelar juara Liga Champions 2023-2024.

Ya, isu Mbappe merapat ke Real Madrid makin santer terdengar belakangan ini. Pasalnya, striker asal Prancis itu sendiri juga sudah memastikan tak memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain (PSG).

Kylian Mbappe

Kontrak Mbappe bersama klub asal Prancis itu akan habis pada 30 Juni 2024. Mbappe pun diyakini bakal gabung ke Real Madrid.

Bahkan, pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, telah membongkar jadwal pengumuman Mbappe gabung Madrid. Disebutkan, Los Blancos bertekad mengumumkan Mbappe secara resmi sebelum kontraknya dengan PSG habis.

Terkait rumor ini, Perez pun memberi tanggapan usai Madrid sukses menyabet gelar juara ke-15 di pentas Liga Champions. Dia menyatakan bahwa saat ini fokusnya adalah merayakan gelar juara bersama Madrid, jadi dirinya ogah membahas transfer pemain mana pun ke Madrid.

