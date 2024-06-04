Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid

LONDON - Pemain keturunan Indonesia-Suriname, Ian Maatsen menjadi sorotan usai buat blunder hingga gawang Borussia Dortmund dibobol Real Madrid di final Liga Champions 2023-2024. Meski begitu, pelatih Dortmund, Edin Terzic enggan menyalahkan pemain masa depan Timnas Belanda tersebut.

Borussia Dortmund menelan kekalahan 0-2 dari Real Madrid yang berlangsung di Wembley Stadium, Minggu (2/6/2024) dini hari WIB. Dani Carvajal (74') dan Vinicius Junior (83') menjadi pencetak gol kemenangan Los Blancos -julukan Real Madrid.

Sementara dalam kekalahan dari Real Madrid, Ian Maatsen mendapatkan sorotan. Meski beberapa kali mengancam gawang El Real, pemain keturunan Indonesia itu membuat blunder sehingga Vinicius Junior bisa mencetak gol.

Meski membuat kesalahan fatal, tetapi Edin Terzic menilai Ian Maatsen menunjukkan performa gemilang pada babak pertama dan hampir mencetak gol. Namun, ia mengakui Real Madrid tampil luar biasa di babak kedua sehingga bisa menjadi juara Liga Champions musim ini.

"Saya pikir Ian adalah bagian dari tim yang sangat bagus hari ini, terutama di babak pertama kami hampir saja mencetak gol dan Ian adalah salah satu alasannya karena dia memainkan permainan yang fantastis," kata Edin Terzic dikutip dari Metro, Selasa (4/6/2024).