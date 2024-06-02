Respons Merendah Carlo Ancelotti Usai Cetak Rekor Gila Raih 5 Gelar Juara Liga Champions

RESPONS merendah Carlo Ancelotti usai cetak rekor gila raih 5 gelar juara Liga Champions mencuri perhatian. Pelatih Real Madrid itu ogah jemawa meski telah menjadi pelatih tersukses di sepakbola Eropa.

Ya, Ancelotti baru saja membawa tim asuhannya, Real Madrid, merebut gelar juara Liga Champions 2023-2024. Kepastian itu didapat usai Madrid menang 2-0 atas Borussia Dortmund dalam laga final di Stadion Wembley, London, Inggris, Minggu (2/6/2024) dini hari WIB.

Hasil ini membuat Carlo Ancelotti makin total sudah meraih lima gelar juara di Liga Champions. Prestasi itu diraih Ancelotti bersama dua klub berbeda, yakni AC Milan dan juga Real Madrid.

Kala menangani AC Milan, Ancelotti sukses membawa tim itu meraih dua gelar juara di Liga Champions. Sementara itu, tiga gelar lainnya diraih saat berada di Real Madrid.

Carlo Ancelotti mengatakan menjadi juara memang hal yang sangat spesial buatnya. Dia pun tidak mau menyatakan dirinya sangat terbiasa dengan prestasi tersebut.

"Jangan pernah membiasakan diri, karena ini sulit, jauh lebih dari yang diperkirakan!" kata Carlo Ancelotti, dilansir dari Tuttomercato, Minggu (2/6/2024).